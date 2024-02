Mulher fica ferida no crânio e homem sofre fratura exposta após acidente envolvendo duas motocicletas no Paquetá, em Brusque

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão na rua Luiz Pedrini, no bairro Paquetá, em Brusque. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 19.

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, ao se deslocarem para o local da colisão, encontraram a primeira vítima, um homem de 39 anos, condutor de uma motocicleta Honda CG de cor verde, com placa de Londrina (PR).

“A vítima apresentava fratura aberta com exposição óssea na região do fêmur da perna direita e uma fratura fechada no punho direito. Após atendimento primário, recebeu apoio da equipe do Samu e foi encaminhado ao Hospital Azambuja”.

A outra vítima, uma mulher de 32 anos, foi encontrada deitada e apresentava dores na região cervical, além de dores na perna direita e um ferimento na região frontal do crânio.

“Após avaliação inicial, também foi constatado que a mulher apresentava um ferimento lacerante no pé direito, com exposição da articulação dos dedos. Foi feita a contenção da hemorragia, e a vítima foi imobilizada com o uso de maca rígida e colar cervical. Também foi conduzida ao Hospital Azambuja”.

A dinâmica do acidente não foi informada.

