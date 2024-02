Para esta segunda-feira, 19, e os próximos dias desta semana, as condições do tempo previstas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí sugerem um padrão típico de verão, conforme destacado pelo meteorologista Piter Scheuer.

Em termos práticos, isso aponta o sol predominando em grande parte do período, favorecendo assim, as atividades ao ar livre de curta a média duração, como antecipa Scheuer.

No entanto, as tarefas que venham a exigir tempo seco de forma integral, é prudente estar atento devido ao risco de trovoadas, comuns nesta estação, geralmente ocorrendo do meio da tarde em direção à noite, enfatiza.

Quanto aos termômetros, embora as temperaturas máximas possam até ultrapassar os 32 a 33ºC, Scheuer explica que não devem atingir níveis excessivamente altos, como sentidas na primeira quinzena de fevereiro, quando na ocasião, encostaram nos 40ºC.

Com relação ao ciclone Araká, posicionado em alto-mar, na costa Sul do Brasil e previsto para permanecer até pelo menos quinta-feira, 22, o meteorologista enfatiza que o referido sistema não deve exercer influência alguma sobre as cidades de Santa Catarina, especialmente as do Vale do Itajaí, onde estão localizados Brusque e seus arredores.

*Com informaçõeS do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias do tempo após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando, pois, as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Botuverá e seus encantos: a linda Cachoeira dos Molinari revelada

2. Do berço à botinha: descubra quem é o agricultor mirim de Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia também ausência de chuva, isso, até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 20

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK