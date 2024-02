Motociclista fica ferido após colidir com ônibus no Primeiro de Maio

Um motociclista ficou ferido após bater na traseira de um ônibus na tarde desta segunda-feira, 19, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 13h. A princípio, a vítima teve um ferimento na cabeça.

Imagens recebidas pelo jornal O Município mostram a motocicleta cravada na traseira do ônibus. É possível ver também uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando na ocorrência.

No momento em que o chamado é gerado, foi divulgado que a vítima sofreu um ferimento no crânio. Ainda não há informações detalhadas sobre os ferimentos do motociclista, assim como possíveis feridos no ônibus.

Matéria em atualização

Confira imagens do acidente:

