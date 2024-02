Após os impactos do El Niño nas condições do tempo do Sul do Brasil ao longo de 2023, especialmente durante a primavera, resultando em chuvas intensas e desencadeando cheias e prejuízos, os profissionais em meteorologia agora direcionam sua atenção para a formação do La Niña.

Espera-se que este fenômeno comece a influenciar o clima a partir do inverno de 2024. Uma de suas características notáveis é a previsão de um inverno mais prolongado e precoce do que o usual em Santa Catarina.

O renomado especialista em meteorologia da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente compartilhou conosco detalhes valiosos sobre esse tópico crucial.

No boletim que ele gentilmente nos enviou, adianta-nos as primeiras tendências sugeridas pelos modelos meteorológicos. Confira a nota exposta a seguir.

Diferenças entre El Niño e La Niña

Boletim: Climaterra

Antes de adentrarmos nas expectativas das condições climáticas para o decorrer de 2024, é essencial esclarecer as diferenças entre El Niño e La Niña para aqueles que não estão familiarizados com o assunto.

Em resumo, o El Niño ocorre devido ao aquecimento das águas do oceano Pacífico ao longo da costa entre o Peru e o Equador.

Por outro lado, o La Niña representa o oposto, caracterizando-se pelo resfriamento dessas extensas áreas oceânicas mencionadas anteriormente.

Neste momento, em fevereiro, notamos que, embora as águas ainda apresentem anomalias positivas, já há indícios de um rápido resfriamento.

Diante desse panorama, a expectativa é de que o El Niño se dissipe até abril, abrindo espaço para um período de neutralidade e, posteriormente, para o surgimento do fenômeno La Niña, esperado para ocorrer a partir do inverno.

La Niña intenso à vista

Se as projeções dos modelos meteorológicos se confirmarem, o planeta poderá experimentar, em 2024, um dos fenômenos La Niña mais intensos dos últimos 70 anos, pelo menos.

As expectativas mais recentes indicam que sua influência no clima não se limitará apenas ao próximo inverno, mas se estenderá ao longo do ano e, possivelmente, até o primeiro semestre de 2025.

Efeitos do La Niña em SC

Partindo do pressuposto de que o La Niña realmente se confirme na segunda metade de 2024, seus efeitos podem começar a ser percebidos no clima de Santa Catarina já no outono, com a possível chegada de eventos de frio precoce.

Além disso, caso tudo se concretize conforme as tendências históricas, é provável que o inverno comece mais cedo e se estenda até mais tarde no estado.

Durante os períodos de La Niña, ainda podemos esperar alguns episódios de calor entre junho e setembro.

No entanto, uma das características marcantes desse fenômeno é que os períodos de aquecimento são geralmente curtos, enquanto os eventos de frio tendem a ser mais duradouros e, ocasionalmente, mais intensos do que o normal.

La Niña e as chuvas em SC

Durante os períodos de La Niña, é comum observar uma maior variabilidade nas chuvas na região Sul do país, afetando diretamente Santa Catarina.

Embora episódios de precipitações intensas não sejam incomuns durante o fenômeno, esses períodos úmidos tendem a ser breves, o que contribui para o aumento das condições de estiagem.

De modo geral, a probabilidade de eventos secos em 2024, especialmente a partir do outono, é significativamente maior no estado catarinense.

Depois de enfrentarmos o desafio do excesso de chuvas no ano anterior, agora a preocupação, pode ser, a escassez delas. Estaremos atentos ao desenvolvimento dessa situação climática.



O tempo nesta quarta-feira

Na nota em que Coutinho explicou os possíveis efeitos do La Niña, ele também abordou a previsão do tempo para esta quarta-feira, direcionada para Brusque e região.

De acordo com o especialista, o dia, que começou com chuvas isoladas no município, deve prosseguir com uma alternância entre momentos com aberturas de sol e períodos mais nublados.

Ele então alerta para a possibilidade de retorno das chuvas, especialmente durante a tarde.

Portanto, recomenda precaução para atividades ao ar livre de média a longa duração, que dependem de condições climáticas estáveis.

Quanto às temperaturas, o profissional da Climaterra não prevê calor intenso, com picos variando entre 26°C e 29°C. Essas são as conclusões de Coutinho.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

As imagens, pois, ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.



*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

