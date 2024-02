Deputados de SC apoiam pedido de impeachment contra Lula após fala sobre holocausto

Impeachment

Um pedido de impeachment contra o presidente Lula – que, evidentemente, não vai dar em nada – pela infeliz comparação das mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto de Hitler, tem apoio de 91 deputados federais. De SC, todos de oposição, estão listados Carol de Toni (PL-SC), Daniel Freitas (PL-SC), Daniela Reinehr (PL-SC), Gilson Marques (Novo-SC), Julia Zanatta (PL-SC), Zé Trovão (PL-SC) e Geovânia de Sá (PSDB). Da base de Lula que assinaram o pedido são 33, do União Brasil, PSD, Republicanos e PP. Nenhum de SC.

Farra do boi

Os tempos de Quaresma em SC são também da famigerada farra do boi que, infelizmente, ainda acontece. Um dos primeiros registros do ano é do último final de semana, no bairro Vila Nova, em Porto Belo. O animal encontrado; contudo, os farristas se embrearam na mata densa e se evadiram antes da chegada da polícia. É quase sempre assim. E ficam impunes.

O rei

A Polícia Federal encerrou o caso do aeroporto de Roma afirmando que o empresário Roberto Mantovani Filho cometeu o crime de “injúria real” por ter agredido o filho do ministro “supremo” Alexandre de Moraes. E, finalmente, o Brasil caiu na real que o ataque à realeza, na figura do Supremo Tribunal Federal, e à democracia, não passou de uma ofensa ao rebento do rei.

Homônimo

Nossa Justiça tem lá suas mazelas. A União deverá pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais a um eleitor de Canelinha, no Vale do Rio Tijucas, que não pôde votar nas eleições de 2022 porque seus direitos políticos tinham sido suspensos em função de condenação criminal de pessoa com o mesmo nome. O eleitor catarinense foi confundido com um homônimo condenado pela Justiça de São Paulo, que, além de nome igual, tinha os mesmos mês e ano de nascimento. O lançamento indevido aconteceu no âmbito da Justiça Eleitoral em SC, após a comunicação da condenação pelo Judiciário paulista.

Anti-racismo

Está em vigor uma nova lei estadual. É a 18.860, que institui o Dia Estadual de Combate ao Racismo no Esporte, a ser celebrado, anualmente, no dia 21 de maio. A data homenageia o jogador Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid (Espanha) e da Seleção Brasileira, vítima de ataques racistas em uma partida da sua equipe contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O caso, que repercutiu mundialmente, foi protagonizado por vários torcedores que estavam presentes no estádio, e de forma coletiva, proferiram xingamentos ao atleta.

Sem bandeira

Na votação, anteontem, por 17 votos favoráveis e 4 contra, pela Câmara de Vereadores de Florianópolis, de projeto de lei do prefeito Topázio Neto, prevendo a internação humanizada de pessoas em situação de rua com dependência química e ou transtornos mentais, havia uma estridente plateia contrária nas galerias do Legislativo. Espanto? Não. Quem entende de política – a boa e má política – sabe como isso funciona. Os contra vociferaram porque se o problema for solucionado, no todo ou parte, acaba sua bandeira. Simples.

Marcha para Jesus

A Marcha para Jesus de Florianópolis está agendada para 1º de junho. A do ano passado teve duração de 12 horas, reunindo milhares de pessoas que levaram o Legislativo estadual a considerá-la Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de SC, pela lei 18.671, de 31 de julho de 2023.

Dia da Mulher

Governadora em exercício, Marilisa Boehm está aproveitando a interinidade num objetivo maior: fazer do próximo 8 de março um dia histórico para as mulheres em SC. Naquela data, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, serão lançadas várias ações permanentes voltadas à elas, em especial na área de proteção e cuidados.

Referência

Idealizada na comarca de Lages, a prática da ressocialização de mais de 300 presos por meio do trabalho na fruticultura, teve a efetividade reconhecida e, agora, é destacada como referência para outros Estados pelo Prêmio Innovare, onde recebeu inscrição para concorrer. Este prêmio tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil.

Inconsequente

O ministro “supremo” Dias Toffoli não é só lamentável, como sem noção correta das consequências de seus assustadores atos. Não se deu conta de que ao questionar a ONG Transparência Internacional, que o criticou pelas suas decisões absurdas a favor dos corruptos, aumenta ainda mais, mundo afora e internamente, a percepção da nossa terrível corrupção.