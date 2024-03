Homem sofre fratura após colisão entre motocicletas no São Pedro, em Brusque

Um motociclista de 31 anos sofreu uma fratura após uma colisão entre duas motocicletas no bairro São Pedro, em Brusque, na noite da segunda-feira, 11. O acidente aconteceu na rua São Pedro por volta das 22h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher de 47 anos conduzia uma Honda Biz. Ela apresentava um corte na boca e foi levada ao pronto-socorro.

Já o homem conduzia uma Honda Biz, com placas de Brusque. Ele apresentava fratura na clavícula direita, escoriações no joelho direito. Foi feita a imobilização do membro fraturado e ele foi levado ao pronto-socorro.

Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

