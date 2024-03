Secretária da Saúde comenta ações realizadas pela prefeitura para combater a dengue e a Covid-19 em Brusque

Motivo de preocupação para os moradores de Brusque, o aumento simultâneo dos números de casos de Covid-19 e dengue no município são discutidos diariamente pela prefeitura.

Além dos números, outra preocupação é com o risco de sobrecarga dos hospitais, o que faz, segundo a prefeitura, com que as ações sejam mais frequentes e intensivas.

Segundo a secretária de saúde, Thayse Rosa, muitas ações para combater as duas doenças já estão sendo realizadas.

Dengue

Brusque já confirmou 152 casos da doença e, segundo a prefeitura, foram identificados 186 focos espalhados em 25 regiões da cidade.

De acordo com a secretária, Santa Catarina está em situação de emergência contra a dengue e o pico é esperado neste mês de março. Ela solicita que a população também faça sua parte, não acumulando itens com água parada e utilizando repelentes ou roupas com barreira física.

“Abrimos nossa sala de situação junto ao estado e estamos realizando mutirões de limpeza todos os sábados. Como medidas adicionais temos investido em ações de mídia e nos profissionais da atenção básica para orientar a população sobre os cuidados preventivos. Também estamos aplicando o ‘fumacê’ (pulverização) nas regiões onde existem casos positivos. Conforme orientação do estado, contratamos 12 agentes de endemias”, diz.

Thayse destaca a importância dos mutirões de limpeza. Para a secretária, é fundamental que tanto a secretaria quanto a população busquem eliminar possíveis locais de criadouros de mosquitos da dengue nos terrenos do município.

“Quem se cadastrar receberá, pelo CEP, informações sobre os casos positivos perto de sua residência. Quanto à limpeza, as coletas são realizadas pela secretaria de Obras todos os sábados nos bairros da cidade. A medida já existia, mas tivemos que dobrar a intensidade”.

Confira as principais medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti:

– Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

– Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

– Manter caixas d’água bem fechadas;

– Remover galhos e folhas de calhas;

– Não deixar água acumulada sobre a laje;

– Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana;

– Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

– Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

– Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

– Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

– Acondicionar pneus em locais cobertos;

– Fazer sempre manutenção de piscinas;

– Tampar ralos;

– Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

– Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

– Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

– Limpar sempre a bandeja do ar-condicionado;

– Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

– Recolher sacos plásticos e lixo do quintal.

Covid-19

Questionada sobre a preocupação da prefeitura em relação à Covid-19, Thayse diz que a população precisa estar atenta e evitar aglomerações, além de adotar todas as outras medidas já conhecidas.

Somente em 2024, são 463 casos registrados da doença no município. Nos dados atualizados pela Vigilância Sanitária na quarta-feira, 6, na semana foram 76 casos confirmados e 11 casos ativos no momento. Há, ainda, um caso em investigação.

“Em caso de sinais e sintomas, deve ser realizada avaliação médica e feito o distanciamento social. Vale lembrar que a vacinação é muito importante também para que os casos positivos não tenham agravos e evoluções hospitalares”.

Sobre a falta de testes de Covid-19 no município, a secretária lembra que o estado enfrenta um desabastecimento de testes devido à alta demanda e procura. Porém, afirma que não ter o teste não traz risco para a pessoa, visto que os médicos afastam os pacientes pelos dias recomendados com base nos sintomas apresentados.

“Estamos em um cenário melhor, pois a maioria das pessoas está vacinada, então o agravamento é diminuído, mas estamos em busca de insumos para melhorar o atendimento. Como medidas adicionais realizamos investimentos em todas as formas de mídia e mão de obra para buscar resolver esses problemas. Estamos lutando por mais testes, mas há dificuldades com fornecedores”, conclui Thayse.

Vale lembrar que em Brusque não há nenhum paciente internado na UTI, porém, há um paciente internado em enfermaria hospitalar.

