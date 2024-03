Jogo do Brusque contra o ABC vale muito para o ano

O Brusque tenta, nesta terça-feira, 12, ultrapassar a segunda fase da Copa do Brasil. O adversário é o ABC e a partida é no Frasqueirão, em Natal. Passar de fase tem uma importância gigantesca para o quadricolor, que vive no aperto financeiro e, assim como quase todos os clubes da Série B, não tem certeza de nada sobre qual receita de direitos televisivos, após o rompimento do contrato deste ano da Brax com a CBF.



O ABC terá técnico novo estreando: Marcelo Cabo comanda o Elefante após a saída de Rafael Lacerda anunciada na noite de domingo, 10. A equipe já acumula oito jogos sem vitórias. Os últimos sete foram empates, sendo que um deles terminou com derrota nos pênaltis diante do América-RN, na final do primeiro turno do estadual.

Ao Brusque, cabe também ultrapassar a barreira da segunda fase da Copa do Brasil. A única vez em que isso aconteceu foi em 2020, quando o quadricolor chegou à quarta fase. Quem vencer no Frasqueirão fatura R$ 2,2 milhões brutos. E em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.

No clássico

Faltou chutar a gol no primeiro jogo das quartas de final. Nenhum dos goleiros foi muito exigido. O Marcílio Dias conseguiu o gol num bom cruzamento de Wendel Alex, que passou perto de Rodolfo Potiguar, Matheus Nogueira e Cristovam antes de chegar a Zé Eduardo.

Entre os bons momentos do Brusque, o volante Dionísio merece destaque. Conseguiu articular trocas de passes no meio, em algumas ocasiões conseguia arrancar em velocidade, e foi sobre ele a falta que gerou o gol.

Jhemerson mostrou muita qualidade mais uma vez. Foi muito esperto na cobrança, pegando jogadores da barreira e o goleiro Erivelton desprevenidos. Um gol elegante, chique, de pura classe.

O ideal teria sido vencer em Balneário Camboriú, mas não há absolutamente nada definido para o jogo de volta. O Marcílio Dias tem quatro vitórias e um empate jogando em casa, mas o Brusque tem três vitórias, um empate e uma única derrota como visitante. A única coisa a esperar é equilíbrio.

Respirou

A Abel Moda não teve dificuldades em vencer o frágil time do AGEE São Carlos-SP na noite desta sexta-feira, 8, pela nona rodada da Superliga B. As parciais foram 25-19, 25-18 e 25-15. Foi um respiro e tanto após a sequência de três derrotas.

Às 19h desta terça-feira, 12, tem um jogo extremamente importante, contra o Tijuca-RJ, quinto colocado, no Rio de Janeiro. Em caso de vitória, a classificação às semifinais fica muito bem encaminhada. Se perder, a tabela vai ficar bastante embolada. O jogo tem transmissão no YouTube.

Estreia

O Brusque Basquete/KTO estreia no Campeonato Brasileiro da CBB às 18h de domingo, 17, na Arena Brusque. É clássico contra a Apab Blumenau. Vale a pena prestigiar e encerrar o fim de semana com um bom basquete.

