Adolescente é internada após ser estuprada no Vale do Itajaí

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de estupro na noite desta segunda-feira, 11, em Camboriú, no Vale do Itajaí. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi internada no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, pois apresentava sangramento nas partes íntimas.

O pai da adolescente disse aos policiais que a filha havia saído de casa com uma amiga para ir a um ginásio no bairro Monte Alegre, em Camboriú, durante a noite. Quando voltou para casa, ela disse que havia sido estuprada. O pai informou o nome do suspeito à PM.

Prisão em flagrante

A vítima precisou permanecer em observação no hospital. Conforme relato do médico plantonista à PM, ela perdeu muito sangue. Com as informações, os policiais foram até a casa do suposto autor do crime. Ele foi preso em flagrante.

O suspeito, de 29 anos, afirma que a adolescente queria ter relações sexuais e mandava fotos nuas. O homem relatou que os dois conversavam há mais de um mês. Conforme a PM, após a prisão, ele foi “encaminhado para os procedimentos cabíveis”. Os procedimentos, porém, não foram detalhados.

