Secretaria de Agricultura promove inscrições para Campanha de Adubo e Ureia de 2024 em Guabiruba

A Secretaria de Agricultura de Guabiruba informa o início da Campanha de Adubo e Ureia 2024, destinada a apoiar os agricultores locais no fortalecimento de suas atividades agrícolas. As inscrições para solicitação de adubo e ureia estão oficialmente abertas, com prazo final até o dia 29 de março.

A campanha visa atender os produtores rurais ativos, incentivando o crescimento e desenvolvimento sustentável da agricultura em nossa região. Com base nas informações fornecidas pela Secretaria Estadual da Fazenda (SEF), os agricultores que possuírem cadastro de produtor rural ativo terão sua quantidade de fertilizantes, limitada a 15 sacos, determinada pelo engenheiro agrônomo desta secretaria. Esta determinação será feita considerando a área utilizada e a cultura agrícola.

Para aqueles que não possuírem o cadastro de produtor rural, será necessário apresentar CPF e cadastro de IPTU da área onde está situada a lavoura, garantindo a ausência de débitos junto à Prefeitura. Nesses casos, a quantidade de adubo e ureia, até seis sacos no total, será definida pela Secretaria de Agricultura com base na área utilizada para cultivo de milho. Para outras culturas, a quantidade de fertilizante será de 3 sacos no total, também com base na área utilizada.

É importante ressaltar que as quantidades mencionadas (até seis ou três sacos) são por agricultor e/ou por cadastro de imóvel junto à Prefeitura – IPTU.

“Destacamos que o pagamento será realizado exclusivamente via depósito bancário”, diz a prefeitura.

A Secretaria de Agricultura está localizada na Rua Paulo Kormann, 416, Centro, próxima à APAE. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13:30 às 17h. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 3308-3104.

