Muitos habitantes da área urbana de Brusque talvez não estejam cientes das riquezas que o interior do município reserva. Diversos tesouros estão ocultos em locais pouco explorados ou de acesso desafiador.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Embora seja possível listar uma variedade desses recantos rurais, nesta edição, vamos destacar um lugar especial que evoca as cenas típicas das novelas ambientadas no coração do Brasil.

A igreja interiorana de Brusque

Buscamos, pois, destacar um espaço singular situado na localidade do Taquaruçu, no bairro Cedro Grande.

Referimo-nos à encantadora Igreja Nossa Senhora de Fátima, então construída em 1986, época em que aquela comunidade ainda era densamente povoada.

Com o passar dos anos, o êxodo de moradores em busca de oportunidades de trabalho mais próximas ao centro urbano impactou significativamente este local.

Contudo, Taquaruçu adentra o ano de 2024 com sua imponente construção religiosa desafiando o tempo.

O templo, testemunha de inúmeros eventos sagrados, foi revitalizado recentemente graças aos esforços de membros da comunidade que preservaram as memórias das celebrações passadas.

Esta edição é dedicada a apresentar cenários que capturam vividamente a essência deste artigo.

Selecionamos cuidadosamente uma galeria de fotos espetaculares disponíveis para apreciação ao final desta edição, após uma seleção de anúncios dos nossos patrocinadores, cujo apoio é fundamental para a continuidade do nosso trabalho.

Brusque em fotos pós anúncios

Antes de continuarmos, faremos uma breve pausa para apresentar nossos patrocinadores. Eles são fundamentais para o suporte e continuidade deste trabalho.

Você encontrará os nomes de cada um nos banners abaixo. Convidamos você a então clicar neles e explorar os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Cachoeiras de Brusque se tornam o refúgio perfeito no calor deste domingo

2. Sábado Fácil então atrai famílias ao Centro de Brusque; veja como foi

Riquezas interioranas de Brusque em fotos

Conforme prometido, e reiterando o mencionado anteriormente, alcançamos o ponto culminante desta edição com a exibição de uma coleção de fotografias que capturam a essência do Taquaruçu, revelando esta preciosidade rústica.

Esta igreja é a prova viva do encanto e das surpresas que o interior de Brusque então reserva.

A seguir, apresentamos uma seleção de cenários meticulosamente escolhidos para o deleite de você, nosso estimado leitor.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK