Secretaria de Educação de Guabiruba abre processo seletivo para contratação temporária; saiba vagas e salários

A administração municipal, através da secretaria de Educação (SEME), anuncia a abertura de um processo seletivo para contratação temporária (ACT).

Este processo visa preencher vagas nos cargos de Professor de Ciências (20h) e professor de Educação Especial.

Os salários oferecidos para cada cargo são os seguintes:

Professor de Educação Especial – Habilitado: R$ 5.038 + 5 % Regência de Classe + vale-alimentação;

Professor de Ciências 20h – Habilitado: R$ 2.290,30 + 5 % Regência de Classe + vale-alimentação; não Habilitado: R$ 2.061,26 + 5% Regência de Classe + vale-alimentação.

Período de inscrição:

As inscrições estarão abertas de 11 a 13 de março de 2024, no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min. Elas serão realizadas na secretaria de Educação, situada à Rua José Dirschnabel, 67, 2º andar.

Documentos necessários para inscrição:

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação na

modalidade em que pretende atuar;

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura na modalidade

em que pretende atuar;

Comprovante de frequência de Curso de Licenciatura na modalidade em que

pretende atuar indicando a fase ou semestre em que se encontra o(a)

candidato(a) no curso de graduação que frequenta;

Comprovação de tempo de serviço com atuação na função contemplada pelo

Edital (Cópia da CTPS, Portarias, Declarações, etc…); até 31 de dezembro de

2023;

Declaração de Horas de Aperfeiçoamento e/ou Atualização na área de interesse

do candidato(a) – Ano Base: 2021 até dezembro de 2023;

Carteira de Identidade;

CPF;

Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 anos;

Título de Eleitor;

Comprovação de Vacinação Covid-19, conforme Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DSSC nº 79, de 18 de janeiro de 2022.

Observação: todos os documentos deverão ser apresentados no original e fotocópia.

Publicação do resultado preliminar

As listas de classificação serão divulgadas no Hall de Entrada da Secretaria

Municipal de Educação e no site da prefeitura (www.guabiruba.sc.gov.br), no link “Transparência – Processos Seletivos”, até o dia 14 de março.

Para esclarecer dúvidas, o telefone da Secretaria de Educação é o 47 3308-3102. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h no Edifício Anna Clara, Rua José Dirschnabel, no bairro Centro.

