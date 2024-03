Parque será construído ao lado da igreja Matriz, em Brusque; veja detalhes do projeto

O terreno ao lado da igreja Matriz, em Brusque, terá uma finalidade em breve. A área, que hoje não possui nenhuma construção, vai virar um parque destinado a caminhadas, oração e lazer. A paróquia São Luís Gonzaga planeja trabalhar em melhorias no espaço por etapas.

Por questões de segurança, a paróquia decidiu que, inicialmente, irá cercar toda a área e iluminá-la. A expectativa é que esta parte seja concluída ainda no primeiro semestre. O primeiro passo, que era reorganizar o contrato com a empresa de publicidade, já foi dado. Os painéis que estavam no local foram retirados.

“Já que vamos fechar, instalar iluminação e como temos as árvores, por que não podemos aproveitar para ser um espaço de descanso, oração e caminhada? O primeiro objetivo é organizar e dar segurança a este patrimônio que nós temos”, afirma Diomar.

Parque Caminho das Virtudes

Após a instalação da cerca e da iluminação, será organizada a parte de passeio. Segundo o pároco, no local já há uma rua antiga, que será reaproveitada como caminho do parque. A rua inicia na metade das escadarias da igreja e será construída uma saída pelo morro do convento, além de um portal pela avenida das Comunidades.

Ficou definido que o parque levará o nome “Caminho das Virtudes”. Sendo assim, a área terá reflexões referentes às virtudes, além de um espaço devocional à Nossa Senhora Aparecida. A imagem da santa será doada por uma família que teve uma graça alcançada.

“Haverá uma área comum: um deck com algumas salas, que seriam de contêineres, com venda de sorvete e café. As crianças poderão brincar em um parquinho infantil que também teria no local”, complementa o pároco.

Recursos para obra

Diomar relata que a paróquia entrou em contato com os poderes públicos estadual e municipal, em busca de auxílio para construção do parque. A paróquia também deve investir na obra com recursos próprios.

“Nossa vantagem é que já temos as árvores. Faltaria otimizar a estrutura. A primeira etapa, de organizar, fechar, iluminar e abrir o caminho, espero que consigamos concluí-la até o final do primeiro semestre”, relata.

Outra possibilidade é firmar parcerias com empresas. O pároco comenta ainda que as áreas destinadas à alimentação podem ser exploradas comercialmente. Serão construídas também áreas de proteção, levando em consideração que o parque será em um barranco.

