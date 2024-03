Encontro de Motos 2 Tempos promete reunir milhares de pessoas em Brusque

O 10º Encontro Nacional de Motos 2 Tempos ocorrerá no próximo fim de semana, nos dias 16 e 17, no pavilhão da Fenarreco, em Brusque. De acordo com a organização do evento, a expectativa é que mais de 6 mil pessoas passem pelo local no fim de semana.

Considerado o maior encontro de motos de dois tempos do Brasil, o evento contará com diversas atrações que prometem reunir vários públicos.

O organizador do evento, Carlos Edson Kroth, conhecido como Edinho, destaca que a ordem e o respeito entre os motociclistas são fatores essenciais para o sucesso do encontro.

“Não toleramos bagunça, por isso as pessoas gostam de vir. É um evento para curtir e compartilhar a paixão; não será tolerada nenhuma ação que vá contra esse princípio”, destaca.

Local, data e horário

O encontro acontecerá no pavilhão da Fenarreco neste sábado e domingo, 16 e 17 de março. O evento no sábado terá abertura às 13h, e no domingo, às 7h.

O pátio será exclusivo para motos de dois tempos em ambos os dias. As motos de 4 tempos terão um espaço separado para circular. Os ingressos serão vendidos exclusivamente na bilheteria, não sendo possível garantir a entrada de forma antecipada.

A entrada de um dia será R$ 40 e dos dois dias fica por R$ 70. “A bilheteria aceitará pagamento em dinheiro físico, cartão ou via PIX”, complementou Edinho.

Serviços

No local, haverá praça de alimentação, choperia, estacionamento com segurança, expositores e uma área com acampamento para receber entusiastas do evento que vêm de outras cidades.

Como de costume, diversas atrações estão confirmadas, incluindo música ao vivo, área para manobras, passeio pela cidade, foto aérea após o passeio, espaço para crianças, sorteios, premiações e muito mais.

Youtubers conhecidos no mundo das duas rodas também devem marcar presença.

Regras

No evento, há regras. Uma delas, por exemplo, é a proibição de corte de giro. Será obrigatório transitar com cautela entre as motos e realizar manobras somente em áreas destinadas para tal.

É proibido entrar com bebidas e alimentos. Todas as regras estarão disponíveis no local, e o descumprimento delas pode resultar na retirada do participante do evento.

A chegada do evento contará com divisões por fileira de motos, as quais não serão misturadas.

Informações

Mais informações podem ser adquiridas por meio do Instagram do encontro @encontronacionalmotos2t.

