A semana tem início diante da perspectiva de intensificação do calor em toda Santa Catarina, ainda durante esta primeira quinzena de março. Os profissionais de meteorologia antecipam que o estado será palco de um aquecimento extremo, com picos que podem alcançar até 40°C.

Com relação a Brusque e região, as projeções indicam temperaturas mais elevadas entre a próxima quinta-feira, 14, e segunda-feira, 18.

Nesse período, em consonância com a tendência estadual, algumas cidades do Vale do Itajaí também estarão sujeitas a enfrentar temperaturas muito altas, encostando ou até mesmo atingindo os 40°.

O meteorologista Piter Scheuer contribuiu com informações detalhadas e complementares para a nossa coluna, as quais estão disponíveis no boletim a seguir, então por ele emitido.

Confira a previsão que vem abordar mais este episódio de calor que promete impactar não apenas Brusque, mas todo o estado.

Primeira parte da semana e o calor

O clima de verão será o destaque das condições meteorológicas em Brusque e todo o Vale do Itajaí no decorrer desta semana.

Para a primeira parte dela, ou seja, entre esta segunda e a quarta-feira, não há expectativa de calor muito extremo. Podemos antecipar temperaturas oscilando entre 28 a 34 a 35°.

Jás madrugadas, nesse intervalo, até seguem confortáveis, oscilando de 18 a 20/21ºC.

Quanto ao risco de alguma trovada, isso não pode ser descartado totalmente, pois estamos falando de uma situação de aquecimento. No entanto, a probabilidade é muito baixa.

De um modo geral, o predomínio maior tende a ser da presença do sol, favorecendo assim, as atividades ao ar livre.

Calor aumenta

À medida que avançamos para o desfecho da semana, as previsões meteorológicas indicam um incremento notável das temperaturas em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Os dados mais recentes sugerem que, especialmente entre quinta e segunda-feira, as temperaturas podem exceder os 35°C durante as tardes, e até mesmo se aproximar dos 40°C em algumas cidades, principalmente no fim de semana.

É importante salientar que esses valores referem-se às leituras convencionais dos termômetros, sendo que, a sensação de abafamento será consideravelmente mais elevada.

As eventuais chuvas de verão, embora possam ocorrer, provavelmente não serão suficientes para mitigar o desconforto provocado pelo calor intenso.

O padrão de altas temperaturas deve persistir em todo o estado de Santa Catarina até, pelo menos, o dia 19.

Ressaltamos, pois, que nossas informações são baseadas nos dados atuais dos modelos meteorológicos.

Estamos atentos e continuaremos a monitorar quaisquer mudanças que então possam surgir nas próximas atualizações.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

É com grande prazer que o Blog do Ciro Groh então traz mais uma matéria cativante e relevante para seu fiel público, graças ao apoio dos patrocinadores.

Os banners abaixo exibem o nome de cada parceiro comercial, ansiosos pelo seu clique, para apresentar os produtos e serviço que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Veja como é o lugar onde nasce o rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos

2. VÍDEO – Encontre a beleza então oculta de uma das cascatas mais lindas de Brusque

Sem calor já na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ameno por sinal, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuva na região entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores.

Cada cenário revela como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 18

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK