Esta edição traz consigo um convite irresistível para quem deseja desfrutar de um dia de verão, imerso na exuberante natureza de Brusque

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Registradas após as intensas chuvas ocorridas no domingo, 18, as imagens exibidas mais adiante então revelam um espetáculo renovado da beleza natural do município.

Reunir um grupo de amigos, preparar sanduíches para saciar a fome repentina, abastecer-se com água potável em abundância e providenciar os trajes de banho, são passos essenciais para essa jornada emocionante.

Em Brusque, todas essas atividades ganham um novo significado ao explorar o complexo de cascatas da família Mafra, então situado no pitoresco bairro de Limeira Alta.

*Assista ao vídeo >>

Um paraíso interiorano de Brusque

Nossa visita ao local proporcionou uma experiência verdadeiramente encantadora e surpreendente, especialmente diante do aumento do fluxo de água, consequência das chuvas do domingo.

A jornada em direção às quedas d’água começa logo no trecho não pavimentado de 2km da rua Pedro Mafra, presenteando os visitantes com paisagens rurais deslumbrantes capazes de tirar o fôlego.

Ao alcançar o lugar, é altamente recomendável, pois, caminhar descalço sobre o piso rochoso e encharcado pelas corredeiras do riacho.

E como diz o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras.

Após os anúncios, confira a galeria de fotos contendo cenários desse verdadeiro santuário natural, capturadas após a intensa chuva que impactou Brusque no domingo.

Brusque em fotos após anúncios

É com grande prazer que o Blog do Ciro Groh então traz mais uma matéria cativante e relevante para seu fiel público, graças ao apoio dos patrocinadores.

Os banners abaixo exibem o nome de cada parceiro comercial, ansiosos pelo seu clique, para apresentar os produtos e serviço que oferecem.

*Casa gêmeas/Oferecimento >>

Leia também:

1. VÍDEO – Conheça as casas gêmeas de Guabiruba que então chamam atenção na região

2. VÍDEO – Uma visita à Cachoeira do Minella após 30 anos de inatividade em Brusque

Santuário de Brusque em fotos

Conforme mencionado anteriormente, encerramos esta matéria com uma estupenda galeria de fotografias, as quais ilustram de forma objetiva, toda a narrativa previamente apresentada.

Prepare-se para se maravilhar com este autêntico santuário natural de Brusque.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK