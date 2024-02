Prazo para pagar IPTU com 20% de desconto encerra em março em Guabiruba

O primeiro bloco de pagamento com desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Guabiruba, que prevê 20% de desconto, ficará aberto até o dia 15 de março. Posteriormente, até o 15º dia do mês seguinte, será possível adquirir 10% de desconto.

Para efetuar o pagamento, é necessário acessar o portal da prefeitura clicando aqui e imprimir a guia no banner identificado como “Emissão de Guias IPTU”.

Descontos e prazos

Até 15 de março: pagamento em cota única com 20% de desconto.

Até 15 de abril: pagamento em cota única com 10% de desconto.

Até 15 de maio: pagamento em cota única sem acréscimo e sem desconto.

O valor do IPTU foi reajustado em 4,51%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses. Estima-se que a arrecadação em 2024 será em torno de R$ 3,2 milhões. Os IPTUs dos anos anteriores podem ser retirados no setor de Tributação da prefeitura.

Dos 13.146 carnês previstos para o IPTU 2024, 7.439 já foram emitidos pela prefeitura, representando 56,67% da quantidade total. Além disso, até o momento, 1.756 carnês já foram pagos em cota única.

Parcelamento e isenção

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento podem fazê-lo em até cinco vezes a partir do dia 15 de março, com parcela mínima de R$ 50.

De acordo com a nova redação do artigo 181 do Código Tributário Municipal, alterada pela lei 1.823/2022, as solicitações de isenção devem ser feitas até o trigésimo dia do mês de novembro do ano anterior ao exercício de lançamento do imposto.

Para 2024, os contribuintes devem observar a data. Caso a solicitação não tenha sido feita dentro do prazo mencionado, ainda é possível fazê-la até o vencimento da terceira cota única, sujeita ao pagamento de penalidade no valor de oito unidades fiscais municipais (UFM).

Para mais informações, os contribuintes podem contatar o setor de Tributação pelo telefone (47) 3308-3100 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, no térreo da prefeitura.

