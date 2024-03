Homem morre após ser atingido por tiro na rua, no Vale do Itajaí

Um homem, que não teve a idade divulgada e ainda não foi identificado, morreu após ser baleado no município de Apiúna, no Vale do Itajaí, na madrugada desta segunda-feira, 11. O caso aconteceu na Estrada Geral do bairro Subida.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h para atender ocorrência de atropelamento. Ao chegarem no local, porém, foram informados que a vítima já havia sido encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti, em Ibirama.

Os policiais foram até o hospital e foram informados pelo subchefe do Bombeiros Voluntários de Ibirama, que o homem, na verdade, havia sido baleado no local. Ele foi atingido no ombro. Os socorristas tentaram reanimá-lo durante o atendimento, mas ele acabou morrendo.

Depois disso, a guarnição voltou ao local da ocorrência. Os agentes encontraram alguns pertences – uma bicicleta, um par de chinelos e um chapéu de palha – e também ouviram uma testemunha. Nenhum suspeito foi encontrado e também não há informações do que de fato aconteceu.

