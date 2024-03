Após mais de 10 anos, Campeonato Municipal de Basquete volta a ser realizado em Brusque

A Bola laranja está de volta para a Arena Brusque. A partir desta segunda-feira, 11, começa o Campeonato Municipal de Basquete com cerca de 70 atletas, de diversas idades, divididos em 7 equipes. Os jogos terão entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo YouTube.

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes (FME), a competição de basquete não era realizada há mais de 10 anos. Segundo o Diretor-Geral, Delmar Tondolo, o torneio tinha perdido adeptos, mas agora retornou com força total.

“Acredito que a última edição foi feita em 2011 ou 2012 e depois parou por falta de equipes. No começo, tinham apenas cinco ou seis times e agora temos 7 equipes com 70 jogadores. Isso mostra o quanto esses atletas estavam querendo participar dessa competição”, contou.

Novo Formato

Neste ano, as inscrições foram feitas por atletas de forma individual. Depois, foi realizado um sorteio dos jogadores para as equipes, levando em conta a idade, posição e altura dos atletas. Esse novo método foi feito para dar mais equilíbrio aos times.

“Antes as inscrições eram por times e aí montavam as chamadas panelas com os melhores jogadores em uma equipe. Desde o primeiro jogo a gente já sabia quem seria campeão e isso tirava um pouco da competitividade. Então, resolvemos fazer diferente neste ano”, explicou Tondolo.

Outra grande novidade da competição é durante as partidas. De acordo com o regulamento, todos os atletas inscritos em uma equipe precisam jogar cerca de 10 minutos no jogo. Esta é uma forma que a FME encontrou para reforçar a integração entre os jogadores.

Tabela

O jogo de abertura da competição será entre New York e Chicago, às 19h, na Arena Brusque. Os nomes das 7 equipes participantes foram inspiradas nos times de basquete americano que jogam na NBA.

A competição será realizada em chave única, onde todos se enfrentam ao longo deste mês de março e em abril. Os 4 melhores avançam para as semifinais e a final está marcada para acontecer no dia 7 de maio. Os jogos acontecerão sempre às segundas e terças-feiras. Confira a tabela completa.

Os times se uniram e fecharam algumas parcerias para que todos os jogos que acontecerem às terças-feira sejam transmitidos pelo Youtube e também na confecção dos uniformes das equipes.

Os jogos terão a participação da arbitragem da Federação Catarinense de Basquete. O campeão e o vice receberão troféus e medalhas.

