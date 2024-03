Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Antônio Heil, em Brusque

Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre dois carros na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na noite do sábado, 9. O acidente aconteceu no bairro Limoeiro por volta das 22h30.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Fiat Mobi, com placas de Belo Horizonte (MG), e um Volkswagen Fox, com placas de Itajaí.

O Mobi era conduzido por um homem de 46 anos que não sofreu ferimentos. Já o Fox era conduzido por uma mulher de 40 anos que sofreu ferimentos leves e foi levada ao Hospital Azambuja.

