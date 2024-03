Mulher é morta na cozinha de casa no Norte catarinense; ex-namorado é suspeito

Uma mulher de 53 anos foi morta na cozinha de casa na noite deste domingo, 10, no bairro Aventureiro, em Joinville. O ex-namorado é o principal suspeito. Quando a Polícia Militar chegou, ele estava deitado sobre o corpo dela, com uma faca cravada no peito.

O crime aconteceu por volta das 22h. Conforme a Polícia Militar, uma amiga da vítima ligou para o 190 informando que o homem teria invadido a casa da vítima e estaria tentando matá-la.

Já na casa da vítima, a polícia tentou contato por sinais sonoros e palmas, mas ninguém atendeu. Um homem chegou ao local e afirmou que deixou a mulher em casa e depois chegou o ex-namorado dela, de 56 anos.

Como ninguém os recebeu, os policiais entraram na casa e encontraram sinais de arrombamento na porta e gotas de sangue na parede e chão da cozinha. A mulher estava caída, sem sinais vitais. O ex-namorado estava deitado sobre ela.

Os policiais tiraram o homem de cima da vítima e o colocaram sentado. Ele estava com uma faca de cozinha cravada no peito. Ele foi levado ao Hospital São José.

A Delegacia de Homicídios e a Polícia Científica foram acionadas para analisar a cena do crime. Segundo a PM, os peritos informaram que a vítima tinha um corte no peito.

Motivação

Uma testemunha relatou à PM que à tarde que ela, a mulher e o homem estavam em um baile e eles até teriam dançado. Após o baile, o homem teria dito que iria fazer uma besteira, pois não aceitava o fim do relacionamento.

Leia também:



1. Calor: Brusque ainda irá encostar nos 40°C em março; veja quando

2. Homem morre após ser atingido por tiro na rua, no Vale do Itajaí

3. Aumento alarmante: casos de dengue em Brusque disparam quase 1000% desde o início do ano

4. Parque será construído ao lado da igreja Matriz, em Brusque; veja detalhes do projeto

5. Encontro de Motos 2 Tempos promete reunir milhares de pessoas em Brusque

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: