Identificado idoso encontrado morto com cadarço amarrado no pescoço em Camboriú

O idoso de 74 anos encontrado morto com um cadarço amarrado no pescoço no bairro São Francisco de Assis, em Camboriú, no sábado, 9, foi identificado como sendo José da Silva, conhecido como Zeca da Neia.

Segundo o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local encontrou o homem caído em meio ao mato sem sinais vitais.

Havia um cadarço amarrado em volta do pescoço dele. O genro da vítima informou que ele teria saído de casa por volta das 13h para consertar o barco, que fica ancorado em um pequeno porto para pescadores. Para chegar no local é necessário passar por um estacionamento.

José havia saído com uma Fiat Strada e deveria retornar para residência após uma hora de serviço.

Buscas

A família começou a ficar preocupada e saiu para procurá-lo por volta das 16h. Os familiares foram até o estacionamento, mas não localizaram o veículo do idoso.

Após acharam que ele havia saído, deixaram o local. Porém, o genro dele foi até o porto sozinho para procurá-lo novamente por volta das 19h.

Neste momento, ele achou o corpo de José no matagal e acionou a Polícia Militar. Até o momento, o veículo da vítima não foi localizado.

A polícia informou que não foi possível concluir se o caso trata-se de um suicídio ou latrocínio, e que os fatos serão apurados.

