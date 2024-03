Brusque se destaca, notavelmente, por sua diversidade de bairros; cada um, individualmente, carrega sua própria essência e identidade, refletindo o rico mosaico cultural da cidade.

*Confira o antes e o depois em fotos no fim desta edição

Enquanto alguns exalam serenidade, outros pulsam com energia vibrante, e ainda existem aqueles focados no pulsar econômico do comércio e da indústria.

De fato, cada canto desta cidade representa um fragmento vivo de sua rica história, contando as narrativas de tempos passados em cada esquina.

Brusque vista no bairro Dom Joaquim

Nesta edição especial, destacamos o bairro Dom Joaquim através de uma seleção de fotografias, que capturam sua metamorfose ao longo de 55 anos, de 1969 a 2024.

A evolução é notável e, ao longo do tempo, revela um dinamismo que reflete as constantes mudanças da cidade.

As imagens, cuidadosamente escolhidas, nos proporcionam um vislumbre do passado, ao mesmo tempo em que destacam o dinamismo do presente, ilustrando as transições marcantes que ocorreram ao longo das últimas décadas.

Essas fotografias atuam como testemunhas silenciosas, capturando de forma eloquente as transformações.

Elas nos oferecem uma visão clara e tangível, servindo de ponte entre o passado e o presente, e revelando a evolução contínua de Brusque.

Brusque em fotos após anúncios

Brusque antes e depois

Este artigo se encerra na presença de uma galeria de imagens oportunas que ilustram a narrativa anteriormente descrita, oferecendo uma janela para o passado e o presente de Brusque, como visto no bairro Dom Joaquim.

É importante destacar que, as valiosas fotografias históricas apresentadas, foram disponibilizadas através do acervo digital da Paróquia Santa Catarina, situada no bairro Dom Joaquim.

*Fotos antigas mostram o evento festivo da Paróquia Santa Catarina no ano de 1969, bem como, comemorações do 7 de Setembro no início dos anos 1970.

1ª comparação >>

2ª comparação >>

3ª comparação >>

4ª comparação >>

5ª comparação >>

6ª comparação >>

7ª comparação >>

8ª comparação >>

9ª comparação >>

Dom Joaquim na atualidade

