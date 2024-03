Trabalhadores são rendidos e caminhão de lixo é incendiado em Florianópolis

Um caminhão de coleta de lixo foi incendiado na noite desta terça-feira, 12, em Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu no bairro Jurerê, por volta das 23 horas.

Segundo o motorista do caminhão, durante a coleta de lixo, dois homens armados teriam abordado o motorista e outros trabalhadores que estavam no veículo. As vítimas foram rendidas e então os suspeitos atearam fogo no caminhão utilizando 25 litros de gasolina.

Após o combate do incêndio, o local foi isolado e deixado aos cuidados da Polícia Militar.

Os agentes usaram cerca de mil litros de água para apagar o fogo.

