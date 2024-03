Prefeito de Brusque diz que demora em obra de recuperação na Beira Rio é culpa de “descaso” de secretário, que responde

Em entrevista à Rádio Cidade nesta terça-feira, 12, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL) culpou o secretário de Infraestrutura, Jerry Comper (MDB), pela demora nas obras de recuperação de calçadas das duas margens da Beira Rio, que foram danificadas pelas fortes chuvas de novembro. Jerry, porém, diz que a prefeitura demorou a enviar a documentação apesar de várias tentativas realizadas pela pasta.

Os valores para a recuperação serão encaminhados via o programa RecuperaSC do governo do estado. De acordo com Vechi, a secretaria “dá sempre uma desculpa”.

“A culpa não é do governador, porque ele não ordena despesa. Esse recurso vem exclusivamente para os reparos das cheias. Foi apresentado um relatório e o valor que vai ser enviado não pode ser usado para reembolso, então estamos esperando chegar o recurso para comprar os insumos. O governador assumiu o compromisso e ele é um homem de palavra. Mas isso também é responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura”.

Vechi informou que vai cobrar o governador pessoalmente. “Não vou permitir que a má vontade e descaso de nenhum secretário de estado prejudique o nosso município”.

Ele completa dizendo que o secretário vem criando “burocracia e barreiras”. “Já fizemos bastante coisa com recurso próprio, mas não temos o recurso. Por algum motivo que a gente desconhece não é assinado. Acontece que desde lá, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, por meio de seu secretário, o deputado Jerry Comper, só tem criado burocracia e barreiras para termos acesso ao recurso, cada semana é pedido um novo documento”.

O secretário usou as redes sociais para responder o prefeito. Jerry afirma que os valores ainda não foram enviados porque a Prefeitura de Brusque não enviou a documentação correta inicialmente.

“O município de Brusque está enquadrado no grupo 2 e foram solicitados documentos da licitação, como previsto em lei. Identificamos que Brusque fez uma solicitação diferente do que estava em portaria, os valores estavam diferentes. Quatro vezes encaminhamos diligências ao município. Solicitamos que fosse feita retificação para que o dinheiro fosse liberado. Foi retificado apenas no dia 4 de março e estamos aguardando para que a Casa Civil faça o processo e nos encaminhe”. Na entrevista à Rádio Cidade, Vechi afirma que os valores de fevereiro e março não foram enviados – o total a ser encaminhado, segundo o prefeito, é R$ 2,5 milhões em cinco parcelas.

Jerry ainda acrescentou dizendo que não foi procurado pessoalmente por André. “Quem nos conhece sabe como trabalhamos. O governo Jorginho lançou o RecuperaSC, são 295 municípios contemplados. Ontem, fomos atacados nas redes sociais pelo prefeito, que faz um excelente trabalho na cidade. Não queremos travar ou criar dificuldade, mas estamos seguindo o que a lei determina. Nunca fui procurado pelo prefeito, mas estou à disposição. Temos portas abertas para prefeitos e, principalmente para as pessoas”.

Nas falas, Vechi tenta tirar a culpa do governador Jorginho Mello (PL), direcionando as críticas a Jerry, enquanto o secretário frisa várias vezes que age de acordo com as orientações de Jorginho.

