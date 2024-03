GALERIA – Escola João XXIII inaugura nova biblioteca reformada por Luciano Hang

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 13, a nova biblioteca da escola João XXIII, no bairro Primeiro de Maio. A reforma do espaço foi feita pelo empresário Luciano Hang, que estudou na escola e atendeu a um pedido da direção da instituição.

Na reforma, foi realizado reparo numa infiltração existente entre a parede e o muro, pintura dos muros e da sala, móveis novos e a instalação de um palco para apresentações dos alunos. O novo espaço agora leva o nome de Regina Modesti Hang, mãe de Luciano.

No anúncio da reforma, realizada durante as férias dos alunos, o empresário disse: “Tenho grande carinho pela escola João XXIII e me orgulho muito em dizer que estudei nela. Aliás, me descobri como vendedor lá, revendendo guloseimas para meus colegas e, mais tarde, montando uma cantina na escola”, lembra.

Inauguração

Nesta quarta-feira, os alunos da escola recepcionaram o empresário no pátio localizado na frente do novo espaço. Antes da retirada da faixa de inauguração, representantes da escola falaram ao microfone. Eles agradeceram a construção da biblioteca, que antes, no mesmo espaço, ficava localizada uma churrasqueira. “Tínhamos uma churrasqueira, mas não tínhamos uma biblioteca”.

A inauguração desta manhã contou com a presença de familiares de Hang e representantes da educação do estado.

O empresário também discursou. Luciano reforçou a importância de um espaço como o inserido e da leitura na formação dos alunos como estudantes e como pessoas no futuro. E ressaltou também que está ao dispor da instituição para ajudar.

Confira fotos:

