Dupla brusquense é destaque no 20° aniversário do Museu de Música de Timbó

Nesta quarta-feira, 13, o duo musical da Fundação Cultural de Brusque, Os Bachianos, participarão do Concerto Didático no Museu de Música de Timbó. As apresentações ocorrem às 10h e às 14h.

O duo, fundado em 2022, é um projeto musical e pedagógico conduzido pelos arte-educadores Matheus Teixeira e Paraguaçu Fernandes Marinho, da Fundação Cultural de Brusque. Seu propósito é promover e discutir a obra musical de Heitor Villa-Lobos e Johann Sebastian Bach.

Apresentando-se com uma formação singular, utilizando arranjos concebidos para piano e contrabaixo elétrico, o duo realiza performances musicais em escolas e em diversos espaços culturais e educacionais.

Eles estabelecem uma conexão entre o conhecimento erudito e popular, fomentando conversas sobre a prática musical, a história da música e diversos aspectos da arte musical.

O evento integra a programação especial em comemoração ao 20º aniversário do Museu da Música de Timbó. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

