Jovem é preso após tentar furtar garrafas de uísque em supermercado no Guarani

Um jovem de 23 anos foi preso após tentar furtar um supermercado no bairro Guarani, em Brusque, nesta terça-feira, 12. O caso aconteceu por volta de 18h10.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o gerente do estabelecimento estava com o autor do furto, que foi detido por funcionários. Ele tentava levar três garrafas de uísque Buchanan’s Deluxe, que custam R$ 229 cada.

Os policiais conduziram o autor e os produtos furtados até a Delegacia de Polícia Civil.

Leia também:

1. Adolescente é internada após ser estuprada no Vale do Itajaí

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (11 a 12/03)

3. “Sempre de bom humor”: amigos se despedem de motociclista que morreu em acidente no Souza Cruz

4. Internação involuntária: entenda regras e como deve funcionar em Brusque

5. Brusque pode ter sua primeira onda de calor de 2024; entenda critérios

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: