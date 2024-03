Deputado de SC pede que STF revise número de vagas no Congresso para cada estado

Mais deputados

O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) protocolou segunda-feira projeto de lei complementar para conferir ao Tribunal Superior Eleitoral a atribuição de atualizar o número de vagas a serem disputadas em cada Estado, com base nos dados populacionais do IBGE. Caso seja aprovado, SC terá quatro cadeiras a mais que o número atual, de 16.

Cassação de Seif

No parecer favorável à cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC), sob acusação de que teria usado cinco aeronaves da Havan durante a campanha sem prestar contas à Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral sugere a convocação de uma nova eleição. Aqui e ali as opiniões de analistas se dividem. Uns acham que o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir pela posse do segundo colocado na eleição, o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) que enquanto aguarda, cuida de seu lindo rebanho de gado na Serra.

Biometria

Faltando sete meses para as eleições municipais deste ano, saiu um ranking dos Estados com mais percentual de impressões digitais no sistema eleitoral. É liderado pelo Espírito Santo (55,8%), seguido por Minas Gerais (62%), Rio de Janeiro, (66%) e São Paulo (77,9%). SC tem 84,49% e está em 19º lugar.

A estreia

Caroline de Toni (PL-SC) presidiu ontem, sob grande expectativa política e da mídia, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os projetos pautados são todos encabeçados por deputados da oposição. Um deles fixa um piso de 25 anos de prisão para alguns crimes quando houver reincidência pela terceira vez. Outro transforma o espaço terrestre e aéreo dos presídios federais em “áreas de segurança”. A relatora é a deputada Júlia Zanatta (PL-SC).

Boa vizinhança

A Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, poderá ter uma vizinhança alinhada, porém concorrente. Potência mundial da dança e da música clássica, a Ópera de Paris está anunciando interesse em uma escola no Brasil, própria ou em parceria com entidades locais. Além de Rio e São Paulo, Curitiba está entre as cidades pré-selecionadas. A previsão é o primeiro pas-de-deux se dê em 2025.

Entre as maiores

A Intec Brasil, plataforma especializada em dados técnicos e inteligentes de obras em andamento pelo país, divulgou ontem o ranking das maiores construtoras. A FG Empreendimentos, com sede em Balneário Camboriú e que assina os maiores arranha-céus do país, lidera a lista de SC, o segundo lugar na região Sul e o oitavo no seleto ranking nacional. Nove construtoras de SC parecem em um ranking das 100 maiores empresas do ramo no Brasil em 2024.

Detectores de metal 1

A violência que grassa em todo lugar, vai trazer mais uma despesa para o contribuinte bancar: a instalação de detectores de metal nas escolas, proposta que tem amplo apoio no Congresso, que começou a analisar, em regime de urgência, projeto de um grupo de trabalho contra a violência nas escolas coordenado pelo deputado federal Jorge Goetten(PL).

Detectores de metal 2

Apoios crescem diante de novos ataques. Na semana, foi uma de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, alvo de um jovem que tentou entrar com uma faca, mas impedido pela Polícia Militar. No Distrito Federal, um adolescente armado com duas facas feriu três colegas, um professor e uma monitora.

Vaticano

O empresário catarinense Marcelo Vieira, assumiu segunda-feira, a convite do Vaticano, o cargo de cônsul honorário da Ordem Malta, uma poderosa ordem religiosa voltada à caridade, que atua em situações de conflitos. Vieira é um bem-sucedido empresário da área de tecnologia, seguros e geração de energia. Sua posse ocorreu na Santa Sé, com a presença da alta cúpula da instituição, familiares e amigos.

Eram contra

Com direito a discreta solenidade, a draga holandesa Lesse deu adeus, sábado, após concluir a obra de alargamento da praia de Jurerê, no norte da Ilha de SC. Nos discursos houve dois enfoques: um de elogios ao prefeito Topázio Neto por atender um antigo sonho da comunidade; outro de críticas a um conhecido e influente grupelho qualificados como de ecologistas-caviar, com espaço na mídia, que sempre foi contra.