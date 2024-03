À medida que avançamos em 2024, o mês de março se desdobra sob a expectativa da formação do fenômeno La Niña, previsto para começar a exercer sua influência no clima global a partir do segundo semestre.

Enquanto isso, o El Niño, que até então vem dominando o cenário meteorológico, começa a ceder espaço, devido ao progressivo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Peru e Equador.

Esta transição prenuncia uma mudança marcante nos padrões climáticos vindouros, que terá consequências notáveis para as características do inverno de 2024 no Hemisfério Sul.

Brusque com La Niña

Com a aproximação do La Niña, muitos moradores de Brusque e região, especialmente os comerciantes de vestuário de inverno e outros setores dependentes do clima frio, aguardam com expectativa as eventuais mudanças que a estação trará.

A iminente chegada deste fenômeno climático, atualmente em fase de formação, suscita especulações sobre o impacto que terá no inverno em 2024.

Com o objetivo de discutir este assunto de suma importância, optamos por uma estratégia de cautela, em busca de informações precisas e confiáveis.

Para enriquecer nossa cobertura editorial, consultamos o experiente meteorologista Piter Scheuer, que nos presenteou com uma entrevista especial.

No informativo que se segue, ele traz as principais tendências e o que é esperado para o inverno em Brusque e suas adjacências, oferecendo uma perspectiva detalhada sobre os meses mais gelados do ano.

La Niña e o inverno

Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim abordando diretamente a questão que captura a atenção dos moradores de Brusque e arredores: as projeções para o inverno diante da iminente La Niña.

É com antecedência que informamos: a estação invernal de 2024 promete ser mais intensa que a do ano passado.

Isso porque, em 2023, o fenômeno El Niño prevaleceu, atenuando a chegada das massas de ar polar.

Contudo, o cenário atual sugere, portanto, um inverno mais severo se comparado ao anterior, diante do La Niña afetando progressivamente o clima, à medida que avançamos pelo segundo semestre.

Embora ainda possamos esperar alguns dias atipicamente quentes entre maio e setembro, eles tendem a ser mais breves este ano.

Em contraste, os períodos gélidos se estenderão por mais tempo, com pulsos de frio potencialmente trazendo temperaturas baixas, aquelas que não se fizeram presentes na última temporada invernal.

Historicamente, inverno normal

É essencial destacar um aspecto crucial: as previsões indicam que o inverno de 2024 em Brusque e arredores, então será mais intenso do que o do ano passado.

Contudo, ao analisarmos o contexto histórico, percebe-se que, em termos de temperaturas baixas, esta estação vindoura pode ser classificada como normal.

No entanto, o La Niña, que age como um grande regulador climático, tende a estender a temporada de baixas temperaturas além do esperado este ano.

Com a chegada da primavera no calendário, os moradores de Brusque ainda poderão precisar dos agasalhos em 2024.

Isso porque o referido fenômeno está sujeito a trazer surpresas, com a possibilidade de dias frios se prolongarem até setembro ou outubro.

Portanto, é possível que os traços habituais do inverno se estendam, com os impactos mais marcantes do La Niña emergindo ao término da temporada, preservando a sensação de clima gélido por um intervalo mais extenso que o comum.

La Niña e as chuvas

Com a chegada do inverno, as previsões climáticas para a região de Brusque indicam um padrão de chuvas influenciado gradativamente pelo fenômeno La Niña.

Espera-se, portanto, um cenário de precipitação menos frequente.

Isso tende a resultar em períodos de umidade mais curtos, enquanto os intervalos secos tendem a ser mais prolongados.

É importante ressaltar que, embora o La Niña geralmente reduza a frequência de chuvas, não elimina completamente o risco de cheias.

Registros históricos demonstram o fato de mesmo durante a atuação do fenômeno, terem ocorrido enchentes significativas.

Assim, prevê-se um inverno com predominância maior de tempo seco, pontuado por episódios breves, porém potencialmente intensos de chuvas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

