Aumento de casos de dengue em Brusque gera falta de repelentes nas farmácias

O aumento de casos positivos de dengue em Brusque provocou uma corrida às farmácias em busca de repelentes que ajudam a afastar o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da doença. A alta demanda fez com que o produto ficasse em falta nas prateleiras.

Na tarde desta segunda-feira, 11, a Diretoria de Vigilância em Saúde informou que os casos de dengue em Brusque seguem crescendo. Em uma semana, foi registrado um aumento de 45%. Os dados apontam que o município tem 271 casos confirmados de dengue em 2024, 85 a mais do que o levantamento feito no dia 4 de março.

Nesta semana, jornal O Município visitou algumas farmácias da cidade e constatou a falta de repelentes. As vendas foram acima do esperado para este início de ano e a as lojas enfrentam dificuldades em conseguir a reposição com os fabricantes.

“A procura foi muito grande. Não demos conta. Não esperávamos essa demanda toda. E não temos previsão de quando vai chegar mais, porque tem muitos pedidos”, contou a funcionária de uma rede local de farmácias, que preferiu não se identificar.

Mas, o consumidor deve ficar atento ao produto que está comprando, pois nem todo repelente é eficaz contra o mosquito da dengue. Segundo a Associação Brasileira de Dermatologia (SBD), para ser efetivo contra o Aedes, é preciso conter as seguintes substâncias: Icaridina 20-25%; DEET 10-15% ou IR3535.

O uso de repelentes com DEET não é permitido em crianças menores de 2 anos. Esse tipo de repelente é mais comum e tem duração de até quatro horas em adultos e até duas horas em crianças, por ter uma concentração menor do ativo.⠀

A icaridina tem como principal vantagem a sua duração, que pode chegar a até 10 horas de proteção sem precisar reaplicar o produto. É usada na concentração de 25% para adultos, 20% para crianças a partir de 6 meses e 10% para crianças a partir de 3 meses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe o uso de qualquer produto por bebês de até 5 meses. O uso de repelentes é uma estratégia auxiliar no combate à dengue, a forma mais eficaz de prevenção é acabar com os criadouros do mosquito,

Entre as medidas estão a limpeza de quintais e calhas das casas, sem água empoçada, o recolhimento de lixo e evitar qualquer objeto que possa deixar a água parada.

Denúncias

O morador que desconfiar de locais com criadouros do mosquito, podem acionar a Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, pelo WhatsApp (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população receber alertas de casos e focos de dengue nos bairros. Para receber as informações, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp.

▪️ Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

▪️ SMS: envie seu CEP para 40199.

