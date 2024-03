Janela partidária: seis vereadores de Brusque devem mudar de partido

A janela partidária, período em que os vereadores podem mudar de partido, abriu no dia 7 de março. Os parlamentares trocam de legenda visando as eleições de outubro. Na Câmara de Brusque, são esperadas poucas movimentações neste sentido. Apenas seis dos 15 vereadores devem trocar de partido.

Caso as expectativas se concretizem, as bancadas ficariam assim: MDB, Podemos, PP, Republicanos e União Brasil teriam dois vereadores cada. Os demais, Novo, PL e PT, contariam com um parlamentar. Dois vereadores que devem trocar de sigla ainda não definiram o futuro.

Novo e União

O vereador Rick Zanata deve sair do PRD em breve. O partido Novo deve ser o destino do parlamentar. Recentemente, Rick deixou o cargo de líder do governo na Câmara e aderiu uma postura oposicionista à gestão do prefeito André Vechi (PL).

Quem também pode mudar de partido é o vereador Alessandro Simas (PP). Uma das possibilidades é a filiação ao União Brasil. No entanto, o parlamentar, que foi candidato a prefeito em 2023 e ficou em segundo na disputa, ainda não decidiu se concorrerá nas eleições.

DC sem bancada

O Democracia Cristã, partido do ex-vereador Jocimar dos Santos, que teve o mandato cassado recentemente, deve ficar sem representantes no Legislativo. Fontes dão como certo que os vereadores Natal Lira e Rodrigo Voltolini, que formam a bancada da sigla na Câmara, deixarão o DC.

Ao jornal O Município, Voltolini disse que “com toda certeza” vai mudar de partido. O parlamentar, porém, não revelou o partido que irá se filiar. Circula nos bastidores que existe a possibilidade de uma filiação ao União Brasil. Natal Lira disse à reportagem que não definiu se sairá ou ficará no DC.

Dois a menos no Republicanos

O vereador André Rezini foi o primeiro a trocar de partido. Ele, que tinha o rumo mais encaminhado entre todos os parlamentares, deixou o Republicanos e se filiou ao PP. O ato de filiação ocorreu nesta segunda-feira, 11, na presença do senador progressista Esperidião Amin (SC).

Há rumores de que o vereador Ivan Martins (Republicanos) não seguirá no partido. De acordo com uma pessoa próxima ao parlamentar, há alguns convites e ele analisa o futuro político. Ivan não deve disputar a reeleição e, com isso, pode indicar o sobrinho, João Martins (PSD), para o posto.

Os outros dois vereadores do Republicanos, Jean Dalmolin e Rogério dos Santos, devem permanecer no partido. Há um acordo para que Dalmolin seja eleito presidente da Câmara no lugar de Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), em abril. Sendo assim, o Republicanos ganharia a presidência.

Quem fica

A vereadora Marlina Oliveira afirma que vai continuar no PT. Chegou a circular, tempos atrás, a possibilidade de a parlamentar migrar para outro partido. Procurada pela reportagem, ela diz que seguirá na sigla. Marlina é a única vereadora do PT em Brusque.

Os dois vereadores do MDB, Nik Imhof e Deivis da Silva, devem permanecer. A expectativa é que Valdir Hinselmann (PL) e Jean Pirola (PP) sigam em seus partidos. A dupla do Podemos, Beto Piconha e o presidente Cacá Tavares, também não mudam.

Atualmente, estão na base do governo André Vechi os partidos PL, Podemos, PP, Republicanos e PRD. O prefeito tem a maioria do Legislativo, com oito vereadores, o “limite”. Os demais possuem posicionamento oposicionista.

