Em um jogo para ficar na memória, o Brusque venceu o ABC por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e se classificou à terceira fase da Copa do Brasil. O quadricolor teve dificuldades na frente, os anfitriões desperdiçaram chances incríveis de liquidar a fatura, e Alex Ruan fez um golaço para levar o confronto às penalidades; nos pênaltis, Matheus Nogueira foi gigantesco.

Com a vitória, o Brusque embolsa R$ 2,2 milhões brutos. Esta foi a quinta disputa consecutiva nos pênaltis vencida pela equipe. Levou a melhor também na Copa SC em 2018 e 2019; e nas semifinais e na final do Brasileiro Série D em 2019.

O ABC amplia sua sequência: agora são oito empates consecutivos, e nove jogos sem vencer. Do outro lado, o Brusque não perde há sete partidas.

Início morno

A partida começou em ritmo lento. Os primeiros minutos foram mais do Brusque, tentando combinações que terminassem com cruzamentos pelo lado esquerdo, com Jhemerson, Paulinho Moccelin e Alex Ruan.

O ABC teve um chute torto com Daniel aos 11 minutos e outra finalização com Daniel Cruz aos 14, sem direção. No minuto anterior, Matheus Nogueira fez boa defesa no meio do gol, após uma bomba de Wallyson em cobrança de falta.

Placar aberto

Aos 29 minutos, Diego Jardel cobrou escanteio com efeito. A bola chegou na quina da pequena área no lado oposto. Sammuel, livre, tentou o domínio, mas se desequilibrou. Foi o suficiente para a zaga do Brusque afastar o perigo.

O ABC abriu o placar aos 31. Diego Jardel desarmou Jhemerson na intermediária e iniciou o contra-ataque. Passou para Sammuel, que acionou Erick Varão. Num rápido movimento, ele já devolveu para Diego Jardel com o calcanhar. O camisa 10 arrancou e fez um passe na medida para Wallyson, que teve frieza para finalizar na saída de Matheus Nogueira e correr para o abraço.

Só Brusque

A partir de então, o domínio foi total do Brusque até o intervalo. O quadricolor tinha dificuldades em passar pela marcação do ABC em linhas baixas e não conseguia mais do que faltas próximas à área.

Jhemerson não conseguia repetir as belíssimas cobranças que resultaram em gols no Catarinense. Aos 41, em posição parecida com a do gol sobre o Joinville, tentou o chute direto. Daniel e Wallyson abriram a barreira e a bola bateu do lado de fora da rede.

A melhor chance foi aos 45. Luiz Henrique fez boa jogada, chegou à linha de fundo e fez o passe para Jhemerson, na entrada da área. O camisa 8 chutou forte, rasteiro, mas Carlos Eduardo fez boa defesa.

Quadricolor em cima

No segundo tempo, o Brusque retornou com bastante posse de bola, mas sem conseguir se aproximar da área do ABC. Eram muitos passes para os lados, tentando abrir a marcação, mas sem sucesso.

O Brusque desperdiçou enorme chance de empatar aos 14 minutos. Dionísio cobrou escanteio e Erick Varão fez o corte, mas a bola subiu e ficou na área. Ela ainda bateu em Diego Jardel e Cristovam a tirou da confusão. Ela ficou com Ianson, que finalizou. Carlos Eduardo fez grande defesa. No rebote, Diego Tavares chutou rasteiro e, caído, o goleiro fez nova defesa para salvar o ABC.

Contra-ataques perigosos

O Brusque dominava a posse de bola, jogava no campo de ataque, mas não ameaçava mais Carlos Eduardo. O ABC era perigosíssimo no contragolpe, e teve as chances mais claras. Foram desperdiçadas incríveis oportunidades para matar o jogo.

Aos 22, Ianson furou o domínio durante o contra-ataque e a bola chegou a Diego Jardel, que serviu Wallyson. O camisa 11 fintou e chutou, mas Wallace bloqueou e a torcida pediu toque de mão. Na sequência, um chute de fora da área foi fraco e ficou fácil para Matheus Nogueira.

Aos 25, Ianson errou o passe no meio-campo e o ABC partiu em velocidade. Diego Jardel lançou Skilo, que fez o passe na área para Wallyson. Com o gol aberto, na entrada da pequena área, ele bateu de primeira e mandou por cima do gol. Fez o mais difícil.

Quatro minutos depois, Diego Jardel passou para Wallyson. Skilo se jogou para finalizar e Matheus Nogueira fez sensacional defesa à queima-roupa. No rebote, Ruan chutou, mas o goleiro saiu bem, fechou o ângulo e operou um milagre. Na terceira tentativa do ABC, Luiz Henrique, debaixo da linha do gol, fez fantástica defesa para escanteio com um cabeceio.

Quem não faz, leva

Quando o Brusque voltou a levar perigo, aos 43, foi letal. Luiz Henrique fez boa jogada individual e passou para Guilherme Queiróz. Ele alçou a bola na área e Alex Ruan emendou um bonito voleio para deixar tudo igual, quase que em uma dividida com Olávio. A bola morreu no canto esquerdo de Carlos Eduardo: 1 a 1 e Bruscão muito vivo no jogo.

O ABC teve pressa nos minutos finais, com o quadricolor se defendendo como podia. Davi de Oliveira Lacerda apitou o fim da partida aos 50 minutos.

Pênaltis

Guilherme Queiróz começou cobrando muito bem, com um chute forte no canto alto. Wesley Santos cobrou, Matheus Nogueira foi bem no canto, até tocou na bola, mas não foi suficiente: 1 a 1.

Jhemerson também converteu. Romário respondeu com boa cobrança. A bola tocou na trave e entrou.

Luiz Henrique balançou as redes de forma parecida com a da primeira cobrança brusquense. Walfrido deslocou Matheus Nogueira e anotou o gol.

Alex Ruan, que levou o Brusque para a disputa de pênaltis com o gol de empate, mandou para fora. Yuri Ferraz marcou.

Olávio converteu a quinta cobrança quadricolor. Cabia a Ruan balançar as redes e correr para o abraço. Mas Matheus Nogueira salvou o Brusque com a grande defesa.

Nas alternadas, Dionísio cobrou bem, novamente com Carlos Eduardo acertando o canto, mas sem sucesso.

Erick Varão foi para a bola e cobrou mal, fraquinho. Matheus Nogueira foi sensacional para ler bem o lance, defender e colocar o Brusque na terceira fase da Copa do Brasil.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Marcílio Dias no Gigantão das Avenidas às 17h deste domingo, 17, pelo jogo de volta das quartas de final do Catarinense. No mesmo dia, às 16h, o ABC visita o América-RN num clássico na Arena das Dunas, pela segunda fase do segundo turno do Campeonato Potiguar.

ABC x Brusque

Copa do Brasil

Segunda fase

Terça-feira, 12 de março de 2024

Frasqueirão, Natal

Público total: 3.251

ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Wesley Santos, Richardson, Romário; Daniel (Walfrido 28′-2ºt), Erick Varão; Sammuel (Ruan 19′-2ºt), Diego Jardel (Vitor Marinho 35′-2ºt), Wallyson (Randerson 35′-2ºt); Daniel Cruz (Douglas Skilo 19′-2ºt).

Técnico: Marcelo Cabo

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Ronei 28′-2ºt), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Jhemerson, Serrato (Madison 28′-2ºt); Diego Tavares (Guilherme Queiróz 18′-2ºt), Paulinho Moccelin (Luiz Henrique 22′-1ºt); Olávio.

Técnico: Luizinho Lopes

Gol: Wallyson (31′-1ºt); Alex Ruan (43′-2ºt)

Cartões amarelos: Wesley Santos; Diego Tavares.

Trio de arbitragem (ES): Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas.

Quarto árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

