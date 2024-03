Brusque Futebol Clube fecha parceria com atletas e será representado em competições de Futevôlei

O Brusque Futebol Clube fechou parceria para ter um time de Futevôlei representando a camisa do Quadricolor na modalidade. Os atletas Farley, Juninho e Fabiano Appel estarão representando o Quadricolor nas competições de Futevôlei.

Sendo o único time da Liga Catarinense de Futevôlei com três atletas nascidos e criados na cidade de Brusque, o diretor André Rezini comentou sobre a parceria.

“Para nós, é motivo de orgulho patrocinar e apoiar o futevôlei, principalmente com três atletas nascidos em nossa cidade e que torcem pelo clube. Temos dois atletas profissionais e um ex-atleta do clube, que foi nosso goleiro. Então, o Farley e o Juninho, que são referências na dupla, e temos o Fabiano Appel, que completa o time”.

Fabiano Appel, ex-goleiro do Quadricolor, comentou sobre voltar a vestir a camisa do Brusque, mas em outra modalidade.

“É uma satisfação muito grande depois de 20 anos voltar a representar o Brusque, um clube que sempre amei e vou a todos os jogos, levo meus filhos a todos os jogos. Estou muito feliz e motivado por jogar uma Liga pelo Brusque, estou treinando bastante para ajudar a levar o Brusque ao destaque no Futevôlei”.

O Brusque iniciou a Liga Catarinense de Futevôlei com vitória sobre o Figueirense por 2 sets a 0 e aguarda a definição do próximo confronto pela chave B, que será disputado em Criciúma. O grupo do Marreco é composto pelos seguintes clubes: Figueirense, Blumenau, Marcílio Dias, Camboriú e Internacional de Lages.

