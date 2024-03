O Brusque enfrenta, nesta quarta-feira, 20, o Avaí, o adversário mais frequente em sua história, para o sétimo mata-mata entre as equipes. A partida começa às 20h30 na Arena Joinville, e é o jogo de ida das semifinais do Campeonato Catarinense 2024.



Marreco e Leão já disputaram 92 jogos oficiais, com 24 vitórias do Brusque, 27 empates e 41 derrotas. São 98 gols marcados e 127 sofridos. As partidas foram realizadas em diversas competições, como Campeonato Catarinense, Catarinense Série B, Copa Santa Catarina, Recopa Catarinense e Brasileiro Série B. Nos últimos 10 confrontos, o quadricolor venceu quatro, empatou cinco e perdeu um.

Esta semifinal será o sétimo mata-mata da história entre Brusque e Avaí. Até agora, o Brusque levou a melhor em três (1992, 2020 e 2022), enquanto o Avaí saiu vitorioso nas outras três (1998, 2010 e 2021).

1992 – Catarinense – final

Foi, possivelmente, o grande momento quadricolor na história do confronto. Em 9 de dezembro de 1992, o Brusque foi derrotado por 1 a 0 para o Avaí, na Ressacada, no que foi o jogo de ida da final do Campeonato Catarinense. Nivaldo marcou o gol do jogo.

No histórico 13 de dezembro, o Brusque foi campeão no Augusto Bauer. Jair Bala abriu o placar na segunda etapa, e Washington ampliou cinco minutos depois com um golaço. Gerson diminuiu aos 35. O empate na prorrogação daria o título ao Brusque, mas, aos 11 minutos Weber chutou, Carlão defendeu. Na sobra, Cláudio Freitas dominou, fez o corte sobre o goleiro na pequena área, colocou para dentro e pôs o Augusto Bauer abaixo.

No Gigantinho, o Brusque tinha Carlos Alberto; Edson d’Ávila (Weber), Clésio, Solis, Washington; Müller, Cidão, Palmito; Cláudio Freitas, Jair Bala (Zé Ricardo) e Neilor. O técnico era Joubert Pereira.

1998 – Catarinense – semifinal do segundo turno

O Brusque fez uma grande campanha no Catarinense de 1998. Terminou a primeira fase do segundo turno na vice-liderança, conquistando a classificação às semifinais. O Avaí venceu o jogo de ida na Ressacada, por 3 a 1. Itá, Hélton e Titi marcaram os gols do Leão, e Alex anotou para o quadricolor.

O jogo de volta foi no Augusto Bauer, e o Brusque venceu no tempo normal, por 1 a 0, com gol de Jairo. A vitória levou o confronto à prorrogação, que foi vencida pelo Avaí, também por 1 a 0. O gol foi marcado por Altair. O técnico Gassem Salim Youssef levou a campo um time com Fabiano Appel; Marcelo, Marco Antônio, Solis, Giovani; Kléber, Viton (Alex [Tecão]), Mário Júnior (Celso); Polaco e Jairo.

O Avaí venceu os dois turnos daquele estadual, o que lhe rendeu dois pontos para o quadrangular final. O Brusque terminou no terceiro lugar, com dois empates e quatro derrotas.

2010 – Catarinense – semifinal do returno

Em 10 de abril de 2010, o Brusque disputou com o Avaí, em jogo único, a semifinal do returno do Campeonato Catarinense. O quadricolor lutou bastante, mas não pôde vencer o que era o melhor time do campeonato naquele momento. Após terminar o primeiro tempo com desvantagem por 2 a 0, conseguiu reagir até que o placar fosse 3 a 3. Vandinho, aos 32 do segundo tempo, fez o quarto gol do Avaí e deixou o Brusque pelo caminho.

O Marreco jogou com João Ricardo; Rogério Souza (João Neto), Rogélio, Marcelo Caranhato, Tom (Valmir); Carlos Alberto, Pereira, Têti, Diogo Oliveira; Pantico e Lourival (Valdo). O técnico era Hélio Vieira.

Diogo Oliveira, Pantico e Rogélio marcaram os gols brusquenses. Os gols do Leão foram de Sávio, Rudnei e Vandinho (duas vezes).

A temporada de 2020 foi aberta com Avaí x Brusque, na Ressacada, na segunda edição da Recopa Catarinense, em 18 de janeiro. Foi a primeira amostra do que Edu faria ao longo dos dois meses seguintes. O Imperador, em seu primeiro jogo naquela segunda passagem pelo clube, marcou os dois gols da partida, que renderam ao Brusque seu terceiro título em cinco meses, depois da Série D do Brasileiro em agosto e da Copa SC em novembro.

O Brusque tinha Zé Carlos (Dida 12′-2ºt); João Carlos, Ianson, Everton Alemão, Aírton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar; Edílson (Ruan 39′-2ºt), Thiago Alagoano, Marco Antônio (Dandan 28′-2ºt); Edu. Jerson Testoni era o técnico.

Brusque e Avaí fizeram uma das semifinais do Catarinense de 2021. O quadricolor, com melhor campanha, tinha a vantagem do empate no placar agregado. No primeiro jogo, as equipes empataram em 0 a 0, na Ressacada. Na segunda partida, o quadricolor pouco fez para ter mais que o empate na soma dos placares. O Avaí encontrou um gol com Edílson, que aproveitou uma sobra e chutou. A bola ainda desviou em Éverton Alemão e matou qualquer possibilidade para Dalberson, aos 21 do segundo tempo.

No jogo de volta, o Brusque tinha Dalberson; Toty, Ianson, Everton Alemão, Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Fio 26′-2ºt); Bruno Alves (Alex Ruan 19′-2ºt), Thiago Alagoano, Maurício Garcez (Andrew 19′-2ºt); Júnior Pirambu (Bruno Mota 26′-2ºt). Novamente, Jerson Testoni era o técnico.

As equipes se reencontraram em 2022, pelas quartas de final. No jogo de ida, na Ressacada, Fernandinho abriu o placar com um golaço de voleio, mas os donos da casa empataram com Copete. Na volta, o empate sem gols classificou o Brusque, já que o regulamento previa a vantagem ao time de melhor campanha na primeira fase.

Waguinho Dias pôs, no segundo jogo, um time com Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan (Edílson 44′-2ºt); Zé Mateus (Jailson 25′-2ºt), Rodolfo Potiguar, Luiz Antônio; Diego Jardel (Bruno Santos 36′-2ºt); Alex Sandro (Trindade 44′-2ºt) e Fernandinho (Lucas Silva 25′-2ºt).

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Avaí 2×0 Brusque (13/04/1988 – Catarinense)

Último jogo: Avaí 0x1 Brusque (24/02/2024 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 4×0 Avaí (30/11/1991 – Catarinense)

Maior derrota: Avaí 4×0 Brusque (16/05/1999 – Catarinense) | Brusque 0x4 Avaí (03/04/2019 – Catarinense)

