Rodovia Pedro Merizio, que liga Botuverá a Brusque, terá três pontos com terceira faixa

Em entrevista ao jornal O Município, o coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, José Luiz Colombi, o Nene, afirmou que a rodovia Pedro Merizio (SC-486), que liga Botuverá a Brusque, terá três pontos de terceira faixa.

De acordo com o coordenador, os três pontos estão localizados após a subida conhecida como ‘grande morro’, que costuma ter engarrafamento de carretas. Dois pontos terão por volta de 200 metros e um será maior, com cerca de 500 metros.

“O secretário Jerry Comper pediu prioridade nas situações conhecidas das rodovias Pedro Merizio e Gentil Battisti Archer (SC-108). Fizemos estudos e detectamos os pontos mais críticos. As marcações já foram feitas. Quando finalizarmos as obras da rodovia Ivo Silveira, daremos a atenção necessária para este trecho”, disse Nene.

O prefeito de Botuverá, Alcir Merizio, destacou a importância das terceiras faixas na rodovia. Segundo ele, a região registra acidentes com frequência.

“Obras como essa melhoram a segurança em todos os sentidos. Muitos motoristas de veículos menores buscam ultrapassagens perigosas e isso não será mais necessário. A ‘lentidão’ também ficará em segundo plano. Resumindo, é bom para todos os lados”, destaca.

Questionado sobre a expectativa da conclusão do projeto, Alcir diz que entende que pode levar um pouco de tempo, mas que vale a pena esperar.

“Só trará benefícios. Por mais que Botuverá seja um município pequeno, a rodovia que passa por aqui registra um grande volume de tráfego. Pela segurança, vale a pena. Estamos ansiosos”, complementa.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sávio Sassi, também se manifestou sobre o assunto. De acordo com ele, também houve uma conversa entre a Associação, Nene Colombi e Jerry Comper.

“A conversa foi exatamente sobre essas obras. São de fato locais que possuem acessos difíceis e torcemos pelo andamento do projeto. A associação acredita nesses movimentos e vai lutar por eles. Os motoristas merecem uma rodovia tranquila para o tráfego. O trajeto é importante para a economia local e seguiremos atentos à situação. Vamos marcar uma reunião em breve para verificar tudo de perto. Esse é o nosso papel”, diz o presidente.

Óbito recente

O último acidente grave registrado na rodovia aconteceu no dia 23 de fevereiro, quando o içaraense Valmir Pereira Carboni, de 60 anos, perdeu a vida após uma colisão entre dois caminhões e um carro. O acidente aconteceu no bairro Pedras Grandes.

Segundo testemunhas, a colisão aconteceu no momento em que o caminhão carregado com calcário trafegava em direção a Brusque. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina confirmou que o acidente ocorreu após parte do semi-reboque de um dos caminhões se soltar e atingir a parte frontal do veículo em que estava Valmir. O carro que estava na rodovia no sentido Brusque a Botuverá também foi atingido na parte frontal.

