Diretoria de Trânsito implanta bolsões de proteção para motos em ruas de Brusque

A Diretoria de Trânsito de Brusque, atendendo à legislação federal, começou, no dia 22 de fevereiro, a implantação de bolsões de proteção para motocicletas em alguns cruzamentos do município.

O bolsão nada mais é do que um recuo e espaço livre demarcado antes da faixa de retenção, exclusivo para que motociclistas se posicionem à frente dos demais veículos, enquanto aguardam a liberação do semáforo para transitar.

O projeto para a implantação dos bolsões em Brusque foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores no dia 28 de junho de 2022. A ideia foi apresentada por André Vechi, à época vereador, e Cassiano Tavares, atual presidente da Câmara.

Pontos

Os locais que receberam a sinalização foram os semáforos das ruas Hercílio Luz, Rodrigues Alves (no cruzamento com a rua Barão do Rio Branco), Alexandre Atanásio Gevaerd (no cruzamento com a Rua Rodrigues Alves) e na Eduardo Von Buettener, em frente à Praça Sesquicentenário.

O diretor de Trânsito, Renato Bianchi, destaca que essa sinalização não existirá em todos os cruzamentos e entroncamentos sinalizados devido às características deles, como, por exemplo, largura das vagas, número de faixas da pista, entre outros aspectos.

“Essa medida visa educar os condutores e será um trabalho de conscientização. A pintura traz maior segurança para esses motociclistas que podem sair antes dos demais veículos na abertura do sinal, não aguardando entre esses com os outros logo na saída dos cruzamentos semaforizados onde foram realizadas as pinturas”, disse o diretor.

Questionada, a Diretoria de Trânsito disse estar fazendo avaliações dos bolsões já implantados, para verificar o comportamento dos condutores. Novos pontos poderão ser implantados em breve, mas não há data prevista para tais ações.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: