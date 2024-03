Caça ao Ovo de Ouro: prefeitura e entidades de Brusque esconderão 10 vale-compras no valor de R$ 300 pela cidade

A Prefeitura de Brusque, juntamente com algumas entidades, promoverá neste sábado, dia 23, a Caça ao Ovo de Ouro. Na ocasião, serão escondidos 10 vale-compras no valor de R$ 300 em diferentes locais do município. A ação tem como objetivo envolver crianças de até 12 anos de todas as regiões da cidade.