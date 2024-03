Homem morre após ser alvejado por disparos dentro da residência em Tijucas

Um homem de 27 anos morreu alvejado por disparos na residência no bairro Areias, em Tijucas, na madrugada desta quinta-feira, 21.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local encontrou a vítima caída no chão. O óbito foi constatado pelo Samu.

A companheira dele informou que ambos estavam jantando quando dois homens encapuzados chegaram na casa e começaram a bater na porta, exigindo que eles abrissem.

Invasão

Os homens arrombaram a porta, entraram na casa e um deles mandou a mulher, que estava com um bebê no colo, deitar no chão. O outro foi até o companheiro dela e efetuou três disparos.

Após isto, ambos saíram da casa e fugiram em um carro, um Fiat Uno, de acordo com testemunhas.

Elas informaram aos policiais que o homem não tinha nenhuma desavença com alguém para motivar o crime. Na casa, foram localizadas duas cápsulas de pistola.

A Polícia Civil e Científica foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência.

Leia também:

1. Homem que matou jovem de Blumenau é preso pela Polícia Civil

2. Quatro pessoas são presas após briga no gramado em Brusque x Avaí

3. Projeto de lei que visa regulamentar prática de artesanato divide opiniões em Brusque

4. Após Prefeitura de Brusque assumir gestão do parque Leopoldo Moritz, local não terá mais animais

5. Brusque faz grande jogo e vence o Avaí em Joinville pelas semifinais do Catarinense

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: