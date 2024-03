VÍDEO – Adolescente de 12 anos é resgatada após ser estuprada no Norte catarinense

No fim da tarde desta quarta-feira, 20, uma adolescente de 12 anos foi estuprada por um homem no bairro Paranaguamirim, na Zona Sul de Joinville. Câmeras de segurança captaram o momento em que ela caminhava com o cachorro e iniciou uma conversa com o homem, que havia sido preso, mas teve a liberdade provisória concedida nesta quinta-feira, 21.

Segundo a Polícia Militar, foi o padastro da menina que viu a situação nas câmeras e chamou os policiais. As imagens também teriam mostrado a menina entrando no terreno da casa do homem, que afirma ser inquilino do local.

Conforme o relato do homem, eles tiveram uma conversa consensual e relação sexual. Entretanto, por se tratar de uma vítima de 12 anos, o ato configura estupro de vulnerável.

De acordo com a PM, ela foi encontrada desorientada na casa do homem. O 17° Batalhão de Polícia Militar foi responsável pelo resgate da menor, que foi encaminhada para assistência. Após isso, o autor do crime foi levado à Central de Polícia.

