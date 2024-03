Bombeiros atualizam acidente que feriu motociclista no Dom Joaquim, em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o acidente entre dois carros, um caminhão e uma motocicleta no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na quinta-feira, 21.

De acordo com o relatório dos bombeiros, foi feita a estabilização da coluna cervical do motociclista, de 20 anos, e ele foi levado ao Hospital Azambuja. As informações preliminares eram de que ele estava em estado grave.

No local, os bombeiros atenderam um homem de 30 anos que não apresentava lesões aparentes. Após o primeiro atendimento, ele assinou termo de recusa.

O acidente envolveu um caminhão Mercedes Benz LK, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 45 anos, um Hyundai HB20, também com placas de Brusque, conduzido por um homem de 30 anos, um Chevrolet Celta, conduzido por uma mulher de 31 anos, e uma Honda CG.

O condutor do caminhão e a mulher não sofreram ferimentos. O motociclista foi levado ao hospital e o condutor do HB20 assinou o termo de recusa.

