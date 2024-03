Motociclista fica ferido após acidente envolvendo carro e caminhão no Dom Joaquim

Um motociclista ficou em estado grave após um acidente envolvendo um carro e um caminhão no bairro Dom Joaquim, na tarde desta quinta-feira, 21. De acordo com a Polícia Militar, o causador do acidente teria deixado o local.

Ainda de acordo com informações repassadas pela PM, um carro bateu na traseira de uma motocicleta, com a colisão, o condutor da moto perdeu o controle do veículo e bateu de frente com um caminhão na rodovia Pedro Merizio.

Informações preliminares são de que a vítima ficou em estado grave. Ela foi socorrida por socorristas do Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações detalhadas do caso, assim como sobre a identidade dos envolvidos.

Matéria em atualização

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 21/03)

2. Após Prefeitura de Brusque assumir gestão do parque Leopoldo Moritz, local não terá mais animais

3. Calor se despede com choque térmico e alerta em Brusque; confira a previsão

4. Quatro pessoas são presas após briga no gramado em Brusque x Avaí

5. Suspeito de estuprar duas jovens em praia de Itajaí foge da delegacia após ser preso

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: