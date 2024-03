Com os termômetros marcando até 37,4°C no bairro Limeira Alta, esta quinta-feira, 21, novamente impôs calor intenso sobre Brusque, pelo visto, sinalizando sua despedida da cidade.

Destacou-se, porém, a sensação térmica, atingindo impressionantes 56,8°C na estação fixada no mesmo local (Limeira Alta).

Nota-se que, o atual índice de calor, sentido diretamente na pele, foi o segundo mais alto do verão, ficando atrás apenas do recorde de 58,0°C registrado em 19 de janeiro no Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha.

Números do calor

Abaixo, encontra-se a tabela das temperaturas máximas da região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os valores convencionais estão realçados em vermelho, enquanto as sensações térmicas, em azul, complementam a informação para cada local monitorado.

Calor em Brusque se destaca na região

É notável que, nesta quinta-feira, Brusque esteve entre as cidades com as temperaturas mais elevadas do Vale do Itajaí, atingindo um pico de 37,4°C.

Esse registro foi compartilhado por Rodeio, que também alcançou esse valor extremo.

Assim, ambas se destacaram como as mais quentes da região, marcando o dia com extremos de calor no extenso Vale.

Calor dá adeus a Brusque

Segundo as atualizações recentes fornecidas pelo especialista Ronaldo à nossa coluna, o calor que vinha causando desconforto em Brusque e arredores está prestes a se despedir.

Para o próximo fim de semana, as previsões indicam madrugadas amenas, com temperaturas variando de 15 a 19°C, e tardes agradáveis, cujos termômetros não devem ultrapassar os 25 a 27°C, afastando a possibilidade de calor intenso.

Em relação às precipitações, Coutinho aponta para um clima predominantemente seco de sexta-feira, 22, até domingo, 24, mas com algumas ressalvas.

Ele pontua para aqueles que planejam atividades ao ar livre: a umidade marítima tende a provocar um aumento de nuvens sobre a costa de Santa Catarina, estendendo-se ao Vale do Itajaí e, com isso, ocasionando eventuais chuviscos ou garoas isoladas.

No geral, o cenário é otimista para eventos externos na maior parte do tempo, ressalta ele.

Galeria de fotos

Para encerrar esta edição, vamos enriquecer ainda mais o conteúdo com uma galeria de fotos que captura vividamente o cenário de verão vivenciado em Brusque nesta quinta-feira.

