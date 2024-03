Em um recanto tranquilo do bairro Imigrantes, em Guabiruba, encontra-se uma propriedade que exala beleza, abraçada pela serenidade da natureza e adornada pelas delicadas flores de ora-pro-nóbis.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Nesse cenário, fomos então recebidos por Tatiane Precila Fischer, uma residente dedicada que, há três anos, abraçou com paixão a missão de cultivar essa flor singular.

*Assista ao vídeo >>

Os segredos da flor

Com entusiasmo, Tatiane compartilhou os segredos da ora-pro-nóbis, uma planta que desabrocha duas a três vezes por ano, preferencialmente entre o fim do verão e o outono, porém apenas por algumas horas ao dia.

Para garantir sua floração anual, cuidados especiais são imprescindíveis, como podas meticulosas realizadas durante o mês de agosto, como ela nos revelou.

Além de sua beleza efêmera, Tatiane ainda ressalta que o aroma marcante das flores de ora-pro-nóbis se tornou uma presença constante em sua morada.

Folhas com valor nutricional

Inclusive, as folhas são frequentemente incorporadas às refeições do almoço, enriquecendo-as com seu valor nutricional e fortalecendo a imunidade de sua família.

O jardim, um convite à biodiversidade, é um espetáculo tanto para as abelhas, que zumbem em harmonia, quanto para uma variedade de outros seres que encontram abrigo e alimento entre suas flores.

Guabiruba em fotos após anúncios

Apresentamos mais um tema que se encaixa com precisão aos objetivos do Blog do Ciro Groh, que é oferecer conteúdos que são não apenas relevantes, mas também envolventes.

Vale ressaltar então que o suporte contínuo para este trabalho vem de nossos patrocinadores.

Você encontrará os nomes de cada um logo abaixo. Convidamos você a clicar nos logotipos para explorar as ofertas e produtos que eles disponibilizam.

Oferecimento:

Leia também:

1. Orquídeas e artesanato: dupla atração movimenta Villa Schlösser neste fim de semana

2. GALERIA – Abertura da OsterBrusque então atrai multidão ao Centro de Brusque

Guabiruba em flores

A galeria de fotos que encerra esta edição apresenta, de forma objetiva, o encanto das flores da ora-pro-nóbis.

Elas estão deslumbrantes neste jardim no bairro Imigrantes, em Guabiruba.

Convidamos você a apreciar as belas imagens que então registramos e que agora compartilhamos nesta seleção fotográfica.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar então uma mensagem com OK