Motorista fica gravemente ferido após colisão com carreta na BR-101, em Itajaí

Um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre uma van e uma carreta na rodovia BR-101, em Itajaí, na manhã desta segunda-feira, 18. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h30, no quilômetro 119.

Imagens do acidente divulgadas pela PRF, mostram a van, Fiat Ducato, de Joinville, com a frente totalmente danificada. Segundo os policiais, o condutor do veículo ficou com ferimentos graves. Já o motorista da carreta VW, com placas de Curitiba, ficou ileso. Pelas fotos do acidente não é possível saber se a carreta foi danificada.

Não há informações sobre a identidade dos envolvidos. A concessionária Arteris Litoral Sul divulgou, às 8h33, que a pista já estava liberada para tráfego de veículos. No momento havia fila de 5 quilômetros.

