Saiba quando e onde o Brusque jogará semifinais do Campeonato Catarinense

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou os confrontos das semifinais do Campeonato Catarinense nesta segunda-feira, 18. O primeiro jogo do Brusque ocorrerá nesta quarta-feira, 20, às 20h30 na Arena Joinville contra o Avaí.

O Brusque se classificou às semifinais do Campeonato Catarinense pelo quinto ano consecutivo ao vencer o Marcílio Dias por 5 a 3 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, na noite do domingo, 17, no Gigantão das Avenidas.

Veja as datas das partidas:

Quarta-feira, 20 – 20h30

Brusque x Avaí – Arena Joinville

Quinta-feira, 21 – 20h30

Barra x Criciúma – Estádio Doutor Hercílio Luz

Sábado, 23 – 20h30

Avaí x Brusque – Estádio Doutor Aderbal Ramos da Silva

Domingo, 24 – 16h

Criciúma x Barra – Estádio Heriberto Hülse

Leia também:

1. Homem é preso após agredir mãe com uma vassoura em Botuverá

2. Homem é preso após realizar roubo em festa comunitária no Limeira, em Brusque

3. Brusque possui mais de 450 imóveis disponíveis para compra; valor total passa de R$ 200 milhões

4. Luizinho Lopes destaca melhora no segundo tempo contra o Marcílio Dias

5. Menina de 7 anos morre após cair sobre vaso sanitário em cidade do Norte de SC

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: