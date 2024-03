Homem é preso após realizar roubo em festa comunitária no Limeira, em Brusque

Um homem de 28 anos foi preso por um roubo em uma festa comunitária no bairro Limeira, em Brusque, neste domingo, 17. A Polícia Militar foi acionada por volta de 12h50.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que foi ameaçada com um faca pelo homem, que levou cerca de R$ 1 mil do caixa e um celular. Outras pessoas presentes no local perceberam a ação e tentaram impedir que o homem deixasse o local. Um homem de 57 anos foi ferido por uma faca.

Cerca de meia hora após o incidente, os policiais localizaram o suspeito próximo à sua residência, onde foi encontrada uma faca com vestígios de sangue. O suspeito inicialmente negou envolvimento no assalto, mas foi detido pelos policiais. Os agentes recuperaram o dinheiro e o aparelho celular.

A faca utilizada no crime foi apreendida. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Leia os destaques da semana:

1. Conheça projeto do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro no Complexo Chico Wehmuth, em Brusque

2. Veolia abre vagas de estágio para estudantes de Brusque; saiba como se candidatar

3. Saiba quais obras a Prefeitura de Brusque pretende executar com empréstimo de R$ 100 milhões

4. Parque será construído ao lado da igreja Matriz, em Brusque; veja detalhes do projeto

5. Antes e depois: fotos revelam a transformação de 55 anos em bairro de Brusque

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: