Homem é preso após agredir mãe com uma vassoura em Botuverá

Um homem de 26 anos foi preso em Botuverá após agredir a mãe e o irmão na manhã deste domingo, 17. A Polícia Militar foi acionada por volta de 11h30.

De acordo com a PM, os pais foram até a casa do filho para buscar os netos, conforme decisão judicial. O agressor, porém, não acatou a ordem e passou a agredir a mãe, de 44 anos, com um cabo de vassoura. Ela sofreu ferimentos na cabeça. Ele ainda causou lesões em seu irmão, de 25 anos.

O agressor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Brusque.

