STF mantém suspensos decretos que dispensaram exigência de vacina em Brusque e outras cidades de SC

Referendo “supremo”

O Supremo Tribunal Federal referendou liminar que suspendeu a validade de obtusos e negacionistas decretos de municípios de SC que dispensaram a exigência de vacina contra a covid para matrícula e rematrícula na rede pública de ensino. Com a decisão permanecem suspensos os decretos editados pelos prefeitos de Joinville, Balneário Camboriú, Içara, Modelo, Presidente Getúlio, Rancho Queimado, Rio do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Saudades, Jaguaruma, Taió, Formosa do Sul, Criciúma, Brusque, Blumenau, Ituporanga, Sombrio, Santa Terezinha do Progresso e São Pedro de Alcântara.

Bolsonaro nas ruas

O colunista Lauro Jardim informou ontem que Bolsonaro já tem datas e endereços para as novas manifestações, que pretendem, a exemplo da ocorrida na Avenida Paulista, em São Paulo, levar multidões às ruas para mostrar força antes das eleições municipais — e de possíveis decisões do Judiciário. Serão em maio e junho em Joinville (para onde espera também levar o público de Curitiba) e no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica.

Atitudes 1

Duas formaturas, dois comportamentos. A primeira, quinta-feira, na UFSC, de formandos do curso de Direito. A solenidade teve um atraso superior a duas horas e o mestre de cerimônias tentou acalmar os ânimos por mais de uma vez. Por fim, diante da exaltação, explicou que o atraso se devia à greve em setores do serviço público municipal e da própria universidade. Porém, expressou-se de tal forma que explicitou sua solidariedade aos grevistas. Mereceu uma sonora vaia.

Atitudes 2

A segunda foi no auditório da Faculdade Cesusc, sexta-feira, de vários cursos, incluindo Direito. Durante a execução do Hino Nacional, para o qual formandos, familiares e convidados foram convidados pelo mestre de cerimônias a ser manter de pé, muitos preferiram não só ficar confortavelmente sentados como exibir ares de deboche diante do que atenderam o apelo cívico. Outros externavam o desprezo não parando de conversar. Lamentável e repugnante.

Esterilização

Deputada federal licenciada, Carmen Zanotto (Cidadania-SC), atual secretária estadual de Saúde, acompanha à distancia a tramitação de projeto de sua autoria estabelecendo que a esterilização cirúrgica (laqueadura e vasectomia) em pessoas absolutamente incapazes ou com deficiência mental ou intelectual que não possam exprimir sua vontade, somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, com oitiva obrigatória do Ministério Público. Pela lei atual o procedimento somente pode ocorrer mediante autorização judicial.

Radioibope

O Portal Making of, que teve acesso aos dados dos últimos três meses do Kantar Ibope em Florianópolis, mostra que depois de vários anos de liderança inconteste da CBN, está mudando a audiência no radiojornalismo da Capital com um empate técnico desta com a Jovem Pan News, com uma leve vantagem para a segunda.

Barulho no mar 1

Informou-se aqui sobre a inevitável reação à reedição de uma portaria do governo federal limitando a pesca da corvina, espécie ameaçada de extinção. É a principal capturada em SC. Barulho mesmo deve ser ouvido nos próximos dias com nova medida: a proibição da pesa da tainha em SC para 38 embarcações; outras 17 não foram consideradas habilitadas.

Barulho no mar 2

Em compensação, está para sair por estes dias regulamentação de regras de biossegurança e assim, se permitir a retomada dos torneios de canto de pássaros em cativeiro, atividade que já é tradicional no Estado e envolve centenas de criadores. Eventos do gênero, incluindo exposições, estavam suspensas desde maio do ano passado, devido ao estado de emergência zoossanitária devido a surto da doença influenza aviária que atingiu diversas regiões do país.

“Supremo” descrédito

É espantoso! Pesquisa do Instituto Quaest mostra que 74% dos brasileiros acham que o Supremo Tribunal Federal incentiva a corrupção ao anular punições da Operação Lava Jato a empresas. A força tarefa da Polícia Federal (PF) completou 10 anos ontem em meio a assombrosas decisões “supremas” que revisam a operação, suspendem multas bilionários de acordos de leniência firmados com empresas, questionam provas e anulam condenações. Socorro!

Benzedeiras

As benzedeiras podem ser consideradas integrantes do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de SC, prevê projeto do deputado estadual Padre Pedro Baldissera (PT), quase pronto para votação em plenário no Legislativo estadual.