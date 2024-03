Brusque possui mais de 450 imóveis disponíveis para compra; valor total passa de R$ 200 milhões

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon) apresentou na última semana o primeiro relatório de estudos sobre o mercado imobiliário de Brusque. O município possui um estoque de 455 unidades imobiliárias disponíveis para compra. Todos esses imóveis somam um valor geral de vendas de R$ 244 milhões. As unidades estão inseridas em 34 empreendimentos.

De acordo com o panorama apresentado pela empresa responsável pelo estudo, Alphaplan Inteligência em Pesquisa, do total de unidades, 370 são residenciais verticais, ou seja, com estruturas semelhantes a de prédios, com um preço médio por metro quadrado de R$ 7.243 e um valor geral de vendas (VGV) total de R$ 214 milhões. Os dados mostram que 27% das unidades estão prontas, 22% estão em construção e 51% são lançamentos. Atualmente o município possui 326 unidades na categoria de lançamento.

Na apresentação, estiveram presentes a diretoria da entidade e associados. O presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, destacou que a maior concentração de estoques em Brusque ficam nos seguintes bairros: Centro, Santa Rita, São Luiz, Souza Cruz e Santa Terezinha.

Importância do estudo

Ele também ressaltou a importância da pesquisa para os associados e toda a cadeia produtiva da indústria da construção civil do município e região. “Dentro do nosso planejamento estratégico nós colocamos esta pesquisa como uma das prioridades e fechamos esta parceria com a Alphaplan, empresa que já presta este tipo de consultoria para o mercado imobiliário de Balneário Camboriú e diversos Sinduscons”, disse.

Foi vinculado um contrato anual com a empresa. A cada semestre, Brusque terá os números do mercado imobiliário atualizados. “Ou seja, faremos um acompanhamento do nosso mercado, com dados importantes para todo o setor”, ressaltou Ralf.

Detalhamento de dados

Os estudos apresentados trazem um detalhamento de dados, como número de unidades disponíveis em estoque, valor geral de vendas, unidades em construção, lançamentos, unidades por metragem quadrada, preço médio por metro quadrado, números de unidades por bairros, dentre outras informações.

“O relatório completo nós teremos à disposição dos nossos associados, e aproveitamos para convidar todas as empresas do setor da construção civil e do mobiliário a se associarem também ao Sinduscon, a fim de acompanharem estes estudos conosco, terem informações exclusivas para que possam tomar decisões mais assertivas em seus lançamentos, seja no mercado imobiliário, como também na própria indústria moveleira, que é puxada pelos lançamentos imobiliários”, enfatizou Ralf.

Mercado saudável

De acordo com o diretor da Alphaplan, Tiago Jung, os estudos se baseiam principalmente nos imóveis novos, como apartamentos, lotes, e também no mercado comercial de imóveis novos. Neste primeiro levantamento, chamado de “primeira foto de fato da cidade”, foram colocados dados do estoque e seu comportamento, as tipologias principais, as médias de real por metro quadrado, que é o preço de venda que está acontecendo na cidade, baseadas em informações públicas de tabelas de vendas.

“A primeira foto foi positiva, a principal informação é que o mercado imobiliário de Brusque é um mercado saudável, pois quando observamos unidades prontas em estoque, temos um baixo percentual, por volta de 27%”, diz Jung.

Ele conta que o trabalho é realizado entre a empresa, o Sinduscon, imobiliárias parceiras e com a própria prefeitura do município. “Acreditamos que este relatório vai evoluir e amadurecer neste ano, em que conseguiremos ver a dinâmica de fato para onde está indo nosso mercado imobiliário. Estamos em um caminho bem positivo para deixar este estudo mais robusto e crível para nossa população de associados começar a usar”, finalizou.

